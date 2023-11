In mostra alla Ubik di Varese l’arte di Fernando Gallucci

Si è aperta oggi nella sala esposizioni della Libreria Ubik di Varese “Fusioni”, una mostra di opere realizzate da Fernando Gallucci.

Nato a Buenos Aires, Gallucci, che oggi vive oggi a Varese, ha viaggiato e vissuto in diversi paesi dell’America latina e del mondo.

Presente da anni in esposizioni e spazi decorativi in Brasile, Argentina, Inghilterra e Italia, in seguito al lock down del 2020 ha indirizzato la sua creatività dalla fotografia alla tela.

La mostra sarà aperta fino al 4 dicembre, nello spazio espositivo della libreria. Venerdì 24 (alle 17) e sabato 25 novembre alle 10,30 il vernissage della mostra. Ingresso libero