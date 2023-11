In prefettura a Varese si lavora al piano di intervento per la ricerca di persone scomparse

Si è tenuto nella mattinata del 17 novembre, presso la Prefettura di Varese, un incontro importante per l’approvazione del nuovo “Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse” e per la presentazione del protocollo d’intesa per il riconoscimento dei cadaveri non identificati. La riunione è stata presieduta dal Prefetto Salvatore Pasquariello e ha visto la partecipazione di rappresentanti di vari enti e organizzazioni.

Il primo punto all’ordine del giorno riguardava l’approvazione del nuovo “Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse”. Questo piano è il risultato dell’esperienza pregressa delle Amministrazioni ed Enti coinvolti nelle operazioni di ricerca di persone scomparse, delle loro osservazioni e proposte, nonché degli atti di indirizzo provenienti dal Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse. La sua finalità principale è la tutela e la salvaguardia dell’integrità fisica delle persone.

Il secondo punto riguardava la presentazione del protocollo d’intesa regionale per il riconoscimento dei cadaveri non identificati, sottoscritto lo scorso 28 settembre presso la Prefettura di Milano dai Prefetti della Lombardia e da altri Uffici alla presenza del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse. Questo protocollo prevede l’istituzione a livello provinciale di un gruppo tecnico di lavoro con lo scopo di gestire in maniera coordinata la documentazione informativa relativa ai cadaveri/resti umani senza identità. Questo permetterà la comparazione tra i dati più significativi riguardanti le persone scomparse e quelli relativi ai corpi rinvenuti senza identità.