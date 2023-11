“In stazione a Rescaldina ascensore in riparazione da mesi”

Ascensore in riparazione ormai da mesi alla stazione di Rescaldina, con tanto di cartelli che di volta in volta spostano la data di ritorno in funzione dell’impianto. La denuncia arriva da una lettrice, che punta il dito contro le criticità che l’ascensore fuori servizio comporta soprattutto per disabili, anziani e donne con passeggini.

«Più o meno dalla primavera l’ascensore che permette di passare da una parte all’altra della stazione risulta essere in riparazione – sottolinea la lettrice -, il tutto con tanto di cartelli che vengono puntualmente cambiati e aggiornati procrastinando la messa in funzione dello stesso. Nonostante le numerose segnalazioni fatte anche al Comune di Rescaldina affinché intervenga in questa gestione fallimentare della riparazione, ci troviamo, a distanza di parecchi mesi – di questo passo festeggeremo il primo compleanno di inutilizzo -, con tutto ciò che comporta: donne con passeggini che devono scendere e risalire dalle scale portandosi il tutto, persone disabili impossibilitate a passare da una parte all’altra, anziani o persone in difficoltà rese ancora più svantaggiate».

I mesi di stop all’impianto sono dovuti, secondo quanto spiega il Gruppo FNM, alla necessità di sostituire l’intero ascensore «giunto ormai alla fine del ciclo di vita». Si è trattato insomma di un «intervento complesso» che ha richiesto anche la partecipazione di enti certificatori. Intervento che però dovrebbe ormai essere prossimo alla fine: la previsione di rientro in servizio dell’impianto, secondo quanto riferisce il gestore dell’infrastruttura, è per fine mese.