Inarzo paradiso dei golosi per un giorno, un successo l’undicesima edizione della Festa del Cioccolato

In una domenica caratterizzata da un cielo azzurro e temperature miti, Inarzo ha accolto con entusiasmo la sua undicesima edizione della festa del cioccolato organizzata dalla Pro Loco. Con ben 54 espositori che hanno affollato le vie del centro storico, l’evento si è rivelato un vero successo e ha attirato una folla numerosa: le auto erano parcheggiate fino a Bodio Lomnago.

Le bancarelle, che si sono distribuite tra le vie del centro storico, hanno offerto un’ampia varietà di prelibatezze incentrate sul cioccolato ma non solo, anche prodotti artigianali e creazioni natalizie, dimostrando così che la “festa del cioccolato” è in realtà un evento “versatile”. Gli espositori affezionati hanno contribuito a creare un’atmosfera festosa e calorosa, aggiungendo un tocco di originalità alle festività imminenti.

Un elemento di particolare attrazione per i più piccoli è stata la presenza di gonfiabili, trasformando la festa non solo in un’occasione per deliziare il palato ma anche in un luogo di svago e divertimento per tutta la famiglia.