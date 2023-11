Inaugurata a Ganna la farmacia che mancava da oltre 10 anni

“Una bella notizia per il nostro territorio. Questa mattina ho partecipato all’inaugurazione della farmacia a Ganna, sulla strada statale 233″. Lo annuncia Giacomo Cosentino, Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia.

Continua: “Un presidio importante per la popolazione, specie per gli anziani, che mancava da oltre dieci anni. Grazie al lavoro del sindaco Bruna Jardini, mio e dei professionisti che hanno investito nel progetto, che ringrazio, da oggi il Comune di Ganna avrà un nuovo servizio essenziale per tutta la comunità della nostra valle. Si conferma così il nostro impegno concreto per i piccoli Comuni delle aree periferiche che non vogliamo lasciare soli, soprattutto per quanto riguarda la fruizione delle prestazioni fondamentali. Posso già annunciare che è in corso un dialogo con Poste italiane per potenziare e migliorare i servizi postali sempre a Ganna, nella frazione di Ghirla”.