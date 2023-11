Inaugurata Arco…baleno, la mostra in memoria di Rosamaria Caruso

È stato lo spettacolo di giocoleria dei ragazzi del Millepiedi onlus a inaugurare la mostra “Arco…baleno – la Voce dei ragazzi”, allestita in memoria di Rosamaria Caruso, l’insegnante della scuola secondaria Don Rimoldi scomparsa esattamente un anno fa e rimasta nel cuore di colleghi e alunni per la sua gentilezza e determinazione.

A ricordarla nel giorno dell’inaugurazione della mostra, lunedì 13 novembre – Giornata internazionale della gentilezza – il collega e marito, Domenico Palazzolo e la preside del IC Varese 1 Luisa Oprandi, curatori della mostra, assieme a studenti ed ex studenti, colleghi ed ex dirigenti scolastici (De Leo, Lucianetti e Lesica) del Ic Varese 1 assieme all’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio.

In mostra tutte le copie e gli oltre mille articoli pubblicati in 12 anni dal giornalino d’Istituto Arco…baleno, e dei numerosi premi e riconoscimenti a livello regionale e nazionale ottenuti dalla rivista.

Curato da generazioni di studenti della secondaria Don Rimoldi, dal 2007 al 2019, anno in cui la Caruso che ne era promotrice e anima è andata in pensione, il giornalino è stato il terreno in cui sperimentare e mettere in pratica le competenze dei ragazzi, allenandone curiosità e lettura critica della realtà.

Ma in mostra ci sono anche le foto del suo impegno sociale e per l’inclusione che legano l’Istituto comprensivo Varese 1 e il Millepiedi onlus, grazie al laboratorio nel 2015 della Caruso assieme all’educatore Marco Palladini, e che coinvolge studenti e ragazzi del Millepiedi e da cui è nato il progetto “Giocoleria”, dove i ragazzi del Millepiedi utilizzano il corpo per esprimere le loro emozioni come la paura, la rabbia, la tristezza e la gioia. Un laboratorio da cui è nato uno spettacolo con cui i ragazzi sono arrivati ad esibirsi anche al teatro Apollonio e di cui hanno dato un assaggio per l’inaugurazione della mostra.

“A noi Rosamaria ha fatto tanto bene”, ha detto una ragazza del Millepiedi. “Rosamaria ci manchi” e “Rosamaria sempre nei nostri cuori” si legge sui cartelli che hanno esposto i suoi compagni, dando forma a un sentimento condiviso tra chi ha ricordato l’impegno didattico di Rosamaria Caruso nel trovare nuove strade per sostenere i suoi studenti, anche coinvolgendo i genitori – come ricordato dall’ex presidente del Consiglio d’Istituto Leandro Ungaro – o con progetti nuovi capaci di far emergere la collaborazione e le relazioni costruttive, come i giornalino appunto, ma anche il teatro e l’impegno nel sociale.

La mostra proseguirà sino al 14 dicembre 2023 con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 14,30 alle ore 17.

Sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12.