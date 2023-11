Inaugurata la palestra a cielo aperto al parco Balbi Crespi di Marnate

È stata inaugurata ieri, martedì, la palestra a cielo aperto dei marnatesi, realizzata coi fondi Pnrr, nel parco Balbi Crespi. Il sindaco Elisabetta Galli e l’assessore Sara Liguori hanno preso parte al taglio del nastro insieme a tanti giovani del paese che potranno seguire i consigli dei campioni dello sport che hanno realizzato i video tutorial che è possibile vedere inquadrando col proprio smartphone i qr code, apposti sui lati delle strutture.

«Oggi ci ritroviamo per inaugurare e consegnare ai marnatesi questo spazio realizzato dal Comune di Marnate con il contributo del Ministero, nell’ambito del PNRR. Questo progetto è ricco di significati. Come amministrazione crediamo fermamente che lo sport abbia il potere di cambiare il mondo, unendo le persone, parlando ai giovani, e non solo, attraverso una lingua universale che non ha bisogno di interpreti ma che porta speranza di rinascita dove c’è disperazione e sconforto».

La sindaca ha anche ricordato che «l’idea di una attrezzatura del genere era anche emersa in un consiglio comunale, proposta dall’opposizione e da un consigliere in particolare che oggi non è presente fisicamente ma che saluto con affetto: detta proposta è arrivata quando già noi avevamo messo in cantiere il progetto che oggi inauguriamo, ai fini della partecipazione al bando, però è significativo il fatto che tutte le forze politiche e non, di Marnate abbiano condiviso e condividano l’importanza di questa opportunità».

Come tutte le cose belle, anche questa per poter avere il massimo sviluppo richiede impegno: «L’impegno in questo caso è quello dell’associazione Fusion kick boxing che ha aderito all’iniziativa adottando la struttura. Sembra scontato, ma non lo è: aderire ad un progetto costa fatica, impegno di persone e di tempo. Ringrazio quindi Francesco e Domenico che in collaborazione con Ivana hanno reso concretamente possibile questo progetto».