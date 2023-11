Inaugurata una nuova farmacia a Gornate Olona. Il taglio del nastro è avvenuto sabato 25 novembre in via Generale Armando Diaz, alla presenza del sindaco Paolino Fedre.

“Ci sono molte novità e nuovi servizi – spiegano dalla farmacia -. Abbiamo inaugurato il nuovo reparto dedicato alla cosmetica e introdotto numerosi integratori utili per migliorare il benessere. Inoltre, oltre al servizio di prenotazione CUP, ora si possono trovare nuovi servizi dedicati alla prevenzione, come la misurazione della pressione, del profilo lipidico, della glicemia e diversi servizi di telemedicina. Accogliamo il cliente in un ambiente cordiale e professionale, fornendo tutti i servizi utili per il benessere”.