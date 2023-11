Incendi e botte a chi non pagava. In manette un 45enne di Gallarate per estorsione

Era diventato l’incubo di un uomo e una donna. Era arrivato al punto di incendiare l’auto di una delle due vittime che aveva preso di mira con l’intento di spaventarli e convincerli a farsi dare somme di danaro.

Per questo i carabinieri della stazione di Cassano Magnago hanno tratto in arresto, lo scorso 11 ottobre, un 45enne residente a Gallarate, operaio, con precedenti di polizia, in esecuzione di un provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio poiché responsabile dei reati di estorsione e incendio.

Il provvedimento ha accolto le positive risultanze dell’attività di indagine condotta dalla stazione di Cassano Magnago, coordinate dalla Procura di Busto Arsizio, che ha messo in luce le reiterate minacce estorsive – condite da pestaggi e intimidazioni -, al fine di procurarsi denaro da una 46 enne e un 42enne residenti in provincia di Varese. A quest’ultimo è stata peraltro incendiata l’autovettura ad opera del malvivente.

L’arrestato è stato tradotto nella casa circondariale di Busto Arsizio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.