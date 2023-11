Incendio in un’abitazione a Vergiate, sul posto Vigili del fuoco, Carabinieri e soccorsi medici

Un grosso incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di venerdì 21 novembre a Vergiate, in un’abitazione a tre piani in via Diaz.

Grande lo spiegamento di forze per contrastare le fiamme: sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco di Varese, Busto Arsizio, Saronno e Ispra. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Gallarate e i soccorritori di Sos dei Laghi.

Ancora non si conoscono le cause dell’incendio, che non ha interessato un edificio abbandonato, come ci è creduto in un primo momento, ma una casa abitata. Tutti in salvo gli abitanti della casa, scesi in strada così come i vicini che abitano nei pressi dell’abitazione in fiamme.

Sul posto anche l’assessore del Comune di Vergiate Marino Facchin, accorso per verificare la situazione.

Sulla zona in serata soffiava un vento sostenuto che ha reso più complesse le operazioni dei Vigili del fuoco.