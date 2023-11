Incidente sul lavoro a Milano: operaio di 24 anni folgorato, ricoverato in codice giallo

Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi alle 08:44 a Milano, in via dei Piccolomini 2, nei pressi dello Stadio di San Siro. Un operaio di 24 anni è rimasto folgorato mentre lavorava su una cabina di UNA Reti.

I soccorritori sono intervenuti rapidamente sul posto, con la presenza di personale del 118, vigili del fuoco della sede centrale di via Messina e Carabinieri. L’operaio è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Il primo intervento è stato effettuato da un mezzo di soccorso avanzato di primo livello (MSA1), seguito dall’arrivo di un’ambulanza di base (MSB).

Le condizioni dell’operaio al momento del trasporto erano tali da richiedere un intervento immediato, ma non si hanno ulteriori dettagli sulle sue condizioni attuali. La zona dell’incidente è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco e sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità.