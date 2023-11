Incidente tra due auto a Ghirla. Tra i feriti un bambino di 3 anni

Un incidente lungo la strada statale 233 a Ghirla, all’altezza del ristorante Tre Risotti, ha provocato il ferimento di tre persone attorno alle 14 di oggi, mercoledì. Nello scontro tra due auto sono rimasti coinvolti un bambino di 3 anni, una donna di 41 e un uomo di 67 anni.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica in codice giallo oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Luino sul posto per gestire il traffico. In entrambe le direzioni, infatti, si sono formate lunghe code.