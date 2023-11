Incontri in lingua in biblioteca a Busto Arsizio. Ospite lo scrittore Patrick Williamson

Secondo incontro sabato 18 novembre alle ore 17.30 in lingua inglese: sarà un dialogo con lo scrittore Patrick Williamson che leggerà testi tratti dal libro “Presence”.

Patrick Williamson abita vicino a Parigi. Poeta e traduttore letterario, ha pubblicato una dozzina di opere.

Le raccolte più recenti Here and Now e Take a Deep Look (entrambe Cyberwit.net, 2023 e 2022) e, in precedenza, con Samuele Editore, Traversi (2018, vincitore della XXXVI edizione of the Premio “letteratura”, Istituto Italiano di Cultura Di Napoli, 2020), Beneficato (2015), e Nel Santuario (2013; Menzione speciale della giuria della Xv Concorso Guido Gozzano, 2014).

La poesia di Patrick Williamson è costruita di dettagli, di una successione di elementi minimi raccontati in modo articolato. In particolare, Williamson con la sua scrittura vuole mettere in evidenza esperienze e situazioni realmente accadute, con il fine di suscitare nella mente del lettore una particolare attenzione.

La sua poesia sembra scritta su di una carta millimetrata in cui gli eventi minimi si dispongono architettonicamente nella luce precisa dei distici, vera e propria misura lenticolare che permette l’ingrandimento dello sguardo.

L’incontro è ad ingresso libero e gratuito.

Sono previsti altri due incontri tra fine novembre e primi di dicembre.

Per maggiori informazioni: biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it