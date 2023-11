Incontri in lingua spagnola e inglese in biblioteca a Busto Arsizio

La Biblioteca Comunale organizza per la prima volta incontri in lingua spagnola e inglese, in collaborazione con l’Associazione Formarti di Rocio Bolanos.

Si inizia sabato 11 novembre alle ore 17.30 con un dialogo lo scrittore Milton Fernández che leggerà testi tratti dal suo libro “Verso vagabundos”. Milton Fernández è nato a Minas, in Uruguay. È scrittore, poeta, regista, drammaturgo ed editore. Dal 2011 è anche direttore artistico del Festival della Letteratura di Milano e, dal 2016, del Festival Internazionale di Poesia di Milano.

Secondo incontro sabato 18 novembre alle ore 17.30 in lingua inglese: sarà un dialogo con lo scrittore Patrick Williamson che leggerà testi tratti dal libro “Presence”. Patrick Williamson abita vicino a Parigi. Poeta e traduttore letterario, ha pubblicato una dozzina di opere. Le raccolte più recenti Here and Now e Take a Deep Look (entrambe Cyberwit.net, 2023 e 2022) e, in precedenza, con Samuele Editore, Traversi (2018, vincitore della XXXvI edizione of the Premio “letteratura”, Istituto Italiano di Cultura Di Napoli, 2020), Beneficato (2015), e Nel Santuario (2013; Menzione speciale della giuria della Xv Concorso Guido Gozzano, 2014). ha curato e tradotto The Parley Tree, An Anthology of Poets from French-speaking Africa and the Arab World (Arc Publications, 2012), e ha tradotto fra gli altri Tahar Bekri, Guido Cupani e Erri de Luca.

Entrambi gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito. Sono previsti altri due incontri tra fine novembre e primi di dicembre. Per maggiori informazioni: biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it