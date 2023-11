Incontro in Prefettura per l’approvazione del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse

Si terrà domani 17 novembre alle ore 9.30 presso la Sala Motta della Prefettura di Varese un incontro propedeutico all’approvazione del nuovo “Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse” e per la presentazione del protocollo d’intesa per il riconoscimento dei cadaveri non identificati, sottoscritto lo scorso 28 settembre presso la Prefettura di Milano.

La riunione sarà presieduta dal Prefetto Salvatore Pasquariello e vedrà la partecipazione di rappresentanti della Provincia di Varese, della Procura della Repubblica presso i Tribunali di Varese e Busto Arsizio, della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, del Comando Nucleo Mezzi Navali Guardia di Costiera del Lago Maggiore con sede a Lesa, dell’AAT 118 Varese –AREU Lombardia, dell’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria, dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei “ Sette Laghi”, dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale “Valle Olona”, della Croce Rossa Italiana – Comitati di Varese e Insubria, del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico – XIX Delagazione Lariana, delle Comunità Montane del “Piambello” e “Valli del Verbano” e dell’Associazione Penelope di Milano.

Il nuovo “Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse” è frutto della pregressa esperienza delle amministrazioni ed enti coinvolti nelle operazioni di ricerca di persone scomparse, delle loro osservazioni e proposte, nonché degli atti di indirizzo provenienti dal Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, e ha come finalità principale la tutela e la salvaguardia dell’integrità fisica delle persone.

Il protocollo d’intesa regionale per il riconoscimento dei cadaveri non identificati, sottoscritto lo scorso 28 settembre presso la Prefettura di Milano dai Prefetti della Lombardia e da altri Uffici alla presenza del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, prevede l’istituzione a livello provinciale di un gruppo tecnico di lavoro con lo scopo di gestire in maniera coordinata la documentazione informativa relativa ai cadaveri/resti umani senza identità, che possa consentire la comparazione tra i dati più significativi riguardanti gli scomparsi e quelli relativi ai corpi rinvenuti senza identità.