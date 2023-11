Inizia il campionato della Uyba targata Cichello: Farfalle in casa contro Cuneo

Un nuovo inizio per la Uyba Volley. Domenica 26 novembre alle ore 17, Busto Arsizio torna a giocare alla e-work Arena contro l’Honda Olivero S. Bernardo di Cuneo di coach Bellano. Per le bustocche è una vera e propria ripartenza dopo le dimissioni di Julio Velasco e la promozione a capo allenatore di Juan Manuel Cichello con Filippo Lualdi divenuto primo assistente.

Le piemontesi sono attualmente all’8° posto in classifica e arrivano a Busto dopo tre sconfitte consecutive con Novara, Trento e Scandicci. D’altro canto Lualdi e compagne vogliono tornare a un risultato positivo dopo la sconfitta a Firenze, anche per scacciare le negatività accumulate in una delle settimane più difficili nella storia del club biancorosso. L’addio di Velasco è stato difficile da digerire, tanto più per la posizione della Fipav che – comunque la si guardi – ha causato direttamente un danno a una società affiliata e importante come quella biancorossa. Il club nel frattempo ha annunciato l’arrivo di Carmelo Borruto, dirigente di lungo corso che sarà il nuovo supervisore dell’area sportiva.

Veniamo quindi al campo. Tre le ex dell’incontro: Noemi Signorile e Lena Stigrot da una parte, Giorgia Zannoni dall’altra. Chichello dovrà fare a meno di Piva, che sta recuperando da un infortunio, e potrebbe mandare in campo il sestetto composto da Boldini in diagonale con Frosini; la coppia Lualdi e Sartori al centro, Carletti e Bracchi in attacco e Zannoni libero. Coach Bellano dovrebbe schierare il sestetto composto dalla regista Signorile in diagonale con Adelusi, Sylves e Hall al centro, Stigrot e Anna Haak in banda, Scognamillo libero.

Juan Manuel Cichello tiene alta l’attenzione sulla partita e spera di recuperare presto le giocatrici infortunate: «Cuneo è una squadra simile alla nostra, molto giovane con alcuni giocatori più esperti, quindi credo che sarà una partita equilibrata e l’importante sarà essere sul pezzo per portare a casa i punti. Alcune ragazze si stanno riprendendo dagli infortuni: vediamo come si sviluppa la situazione con Piva e Rojas, speriamo di reintegrarle appieno in squadra da domenica o dalla prossima partita. Dopo la partita con Cuneo sarò soddisfatto se le ragazze saranno in grado di mostrare il loro sforzo in ogni palla in campo, il risultato arriverà di conseguenza».

Gli fà eco Jennifer Boldini che conferma la piena fiducia di tutte le ragazze per Cichello:”Sicuramente l’umore della squadra non è cambiato: nonostante il cambio allenatore, Juan è con noi da maggio e quindi, in realtà, c’è piena fiducia nel lavoro che abbiamo fatto e stiamo continuando a fare, il clima è ottimale per la partita di domenica. Noi penso che abbiamo preparato tutte le partite allo stesso modo, nonostante il risultato. Gli ostacoli ci stanno aiutando a migliorare giorno per giorno. Cuneo è una squadra giovane come noi e ha cominciato bene il campionato anche se ha perso le ultime tre gare, quindi ci aspettiamo tanta voglia di riscatto da parte loro”.

Rivedi la conferenza stampa pre-match qui

UYBA Volley Busto Arsizio – Honda Olivero S.Bernardo Cuneo

Busto Arsizio: 1 Ceasar, 2 Bracchi, 4 Piva, 5 Simin (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 18 Rojas, 19 Boldini. All. Cichello.

Cuneo: 2 Scola, 4 Thior, 5 Tanese, 6 Ferrario (L2), 7 Sylves, 8 Stigrot, 9 Adelusi, 10 Kubik, 12 Enweonwu, 13 Signorile, 14 Hall, 15 Scognamillo (L), 17 A. Haak, 21 Molinaro. All. Bellano.

Il programma della nona giornata

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze (sab, ore 18); Itas Trentino – Megabox Ond. Savio Vallefoglia (sab, 20:30); Prosecco Doc Imoco Conegliano – Trasportipesanti Casalmaggiore; Savino Del Bene Scandicci – Reale Mutua Fenera Chieri; Uyba Volley Busto Arsizio – Honda Olivero S.Bernardo Cuneo; Roma Volley Club – Allianz Vero Volley Milano; Wash4green Pinerolo – Volley Bergamo (19:30).

Classifica: Conegliano 24 (8 – 0); Novara 21 (7 – 1); Milano 20 (7 – 1); Scandicci 19 (6 – 2); Chieri 14 (5 – 3); Pinerolo 12 (4 – 4); Firenze 12 (4 – 4); Roma 10 (4 – 4); Cuneo 8 (3 – 5); Casalmaggiore 8 (2 – 6); BUSTO ARSIZIO 7 (2 – 6); Vallefoglia 7 (2 – 6); Bergamo 4 (1 – 7); Trentino 2 (1 – 7).