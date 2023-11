Inizio di novembre in coda in via sant’Imerio: si allarga il cantiere di via Goldoni a Varese

Sono due cantieri già aperti da tempo, ma che in questi giorni “ingombrano” più del solito, i responsabili delle nuove code in via sant’Imerio a Varese.

La via che dal centro finisce in largo Flaiano, già “strozzata” da tempo nel suo ultimo tratto dalla chiusura di via Autostrada a causa dei lavori della nuova rotonda, da diversi giorni è interessata da un altro cantiere, che con il primo non c’entra niente: si tratta di lavori sulla rete gas in via Goldoni, via che per un certo tratto corre parallela a via Autostrada.

Questi lavori che avevano causato la chiusura di quella via in quel tratto, inizialmente non avevano particolari effetti sulla viabilità di via sant’Imerio. In questi giorni però, i lavori alle tubature si sono allargati, restringendo significativamente la carreggiata anche nell’altra strada. Un ulteriore “tappo” che durerà altre due settimane circa, meteo permettendo.

Fortunatamente però, l’ulteriore disagio dovrebbe essere mitigato dall’imminente riapertura in uscita dell’autostrada, attesa a giorni.