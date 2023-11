Innovazione e vantaggi per le imprese, il Digital Innovation Tour fa tappa a Varese

Un’occasione di incontro e condivisione organizzato da Sportello Digital, insieme a BELL Flex e Osservatori.net digital innovation in programma per il 23 novembre

Si terrà il 23 novembre alle 18 la tappa di Varese del Digital Innovation Tour. Il seminario in presenza dal titolo “Innovazione digitale e vantaggi per le imprese – Verso una crescita virtuosa grazie a Innovazione, Export, Intelligenza Artificiale e Incentivi del PNRR” che sarà ospitato presso il Centro Regus di Via Volta è pensato per accompagnare le piccole e medie imprese verso il digitale e la transizione ecologica, offrendo strumenti concreti agli imprenditori e creando connessioni tra aziende, territorio e giovani.

Organizzato da Sportello Digital insieme a BELL Flex e Osservatori.net digital innovation del Politecnico di Milano in collaborazione con Varese News e con il patrocinio del Comune di Varese, il Digital Innovation Tour si inserisce nell’articolato palinsesto che i Centri Regus gestiti da BELL Flex organizzano nel corso dell’anno per offrire momenti di incontro e riflessione a professionisti e aziende del territorio. Obiettivo del Digital Innovation Tour è la promozione di una cultura digitale.

Nell’era dell’Industria 4.0, il mercato segue infatti logiche nuove e diverse. Le imprese devono evolversi attraverso la transizione digitale ed ecologica. Digital Innovation Tour diffonde cultura digitale tra le piccole e medie imprese, tramite formazione gratuita e seminari dal vivo incentrati sui nuovi strumenti per la crescita aziendale e sulle opportunità dell’innovazione.

Un’occasione di incontro e condivisione fornendo strumenti concreti alle imprese per evolvere il loro modo di lavorare; creando legami e sinergie nella rete imprenditoriale per dar vita a un sistema fondato sulla collaborazione e sul sostegno reciproco; mettendo in contatto le aziende con i giovani nativi digitali per creare opportunità lavorative. Un momento di approfondimento su temi oggi di grande attualità. Digitalizzazione e transizione ecologica aiutano a generare più fatturato e realizzare margini più alti; a dare maggiore efficienza alle PMI e ridurre i costi; a facilitare l’organizzazione e ottimizzare i processi ad avere più tempo libero per le attività strategiche ad attrarre giovani e lavoratori qualificati Il seminario di Varese si articolerà in tre parti. Ad aprire l’incontro sarà Luigi Summa, CEO di BELL Flex.

Di seguito il programma:

Il digitale nelle imprese, stato dell’arte. Dati di ricerca dall’Osservatorio Digital Innovation Politecnico di Milano. I benefici, le tendenze e le best practice della trasformazione digitale nelle PMI italiane, studiati e analizzati dall’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano.

Relatore: Dott. Claudio Rorato – Direttore dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano, Innovation Manager

Strumenti e progetti personalizzati per Piccole e Medie Imprese. Gli strumenti e i benefici concreti della transizione digitale ed ecologica per le Piccole Medie Imprese: – Organizzazione migliore, - Controllo di gestione, - Personale coinvolto, - Vendite e Fatturato che crescono, - Export, - Digitalizzazione e automazione dei processi, - Come realizzare un progetto.

Relatori:

Dott. Ing. Tudor Vlad Lazariu, Gestionale e Innovation Manager, Fondatore Sportello Digitale.

Dott. Michele Castagna, Digital Export Manager, Presidente Sportello Digitale.

Dott. Angelo Cittadini, Revisore Legale e Consulente Direzionale, Responsabile Amministrativo Sportello Digitale.

LinkedIn e trasformazione delle modalità commerciali

Esempi concreti di strategie per l’ampliamento delle reti commerciali attraverso l’uso di LinkedIn.

Relatore: Dott. Alessandro Gini, fondatore di Up4business, agenzia specializzata nell’utilizzo di LinkedIn per scopi commerciali e marketing.

Per iscriverti all’evento, clicca qui.