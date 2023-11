“Inseguendo quel suono”, le note di Morricone nell’ultima serata di Festival Glocal

Here’s to You, intonata da una sala Napoleonica gremita, ha chiuso l’ultima serata di Festival Glocal 2023. Un momento emozionante, scandito dalle note di una delle più famose colonne sonore di Ennio Morricone, tratta dal film Sacco e Vanzetti del 1971.

L’evento di sabato 11 novembre alle Ville Ponti di Varese è stato un omaggio al maestro romano, al suo talento e alla bellezza del percorso di ricerca di quel suono che di volta in volta è divenuto protagonista della magia del grande schermo, al pari delle storie narrate.

“Inseguendo quel suono” è uno spettacolo di musica e racconto, una vera narrazione a più voci (compresa quella dello stesso Morricone) che con i linguaggi degli artisti ricostruisce la vita del compositore e la sua carriera eternamente divisa tra la musica da cinema e quella da concerto.

Sul palco i musicisti Claudio Farinone (chitarra) e Fausto Beccalossi (fisarmonica) hanno accompagnato Alessandro De Rosa, che ha firmato con Ennio Morricone, la biografia ufficiale, tradotta e venduta in tutto il mondo. Un racconto frutto di interviste, incontri e lunghe chiacchierate trasformato poi in uno spettacolo sulle note dei temi più celebri della storia del cinema, con brani tratti da capolavori come “Nuovo cinema Paradiso”, “C’era una volta in America”, “Mission”, “Metti, una sera a cena” e molte altri.

La serata alle ville Ponti è stata anche l’occasione per ringraziare il pubblico che ha seguito gli appuntamenti (più di cento) del festival varesino che, come ha ricordato il direttore di VareseNews Marco Giovannelli, ha nelle sue intenzioni anche quella di aprirsi sempre di più al territorio, affiancando per questo, da quest’anno, agli appuntamenti dedicati al giornalismo, gli eventi del palinsesto di Glocal + Glocal Doc.