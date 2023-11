Inseguimento della Stradale di Busto fino a Cantù: agente ferito e auto speronata, un arresto

La Panda che non si ferma all’alt della Stradale. La pattuglia che si lancia all’inseguimento nella notte per una decina di chilometri e i fuggiaschi che speronano l’auto di servizio, con un agente aggredito.

La strada come la giungla. Sempre di più le resistenze all’alt specialmente nel cuore della notte, soprattutto se hai buoni motivi per non farti fermare dalle forze dell’ordine che fanno il loro paziente – e pericoloso – lavoro di controllo del territorio.

Svincolo di Bregnano, provincia di Como, notte di venerdì: gli agenti di servizio alla Stradale di Busto Arsizio, su cui si estende la competenza dei quel comando, intercettano un’utilitaria sospetta, intimano l’alt al veicolo che per tutta risposta punta sulla remota possibilità di fuggire. La volante in dotazione alla Stradale tallona l’auto per oltre 10 chilometri fino ad arrivare a Cantù dove il veicolo inseguito si butta in una strada senza uscita. I poliziotti capiscono che in quel frangente potranno riuscire a fermare gli occupanti, ad occhio due persone.

Chi è alla guida del veicolo sospetto capisce che non ci sono vie d’uscita e tenta il tutto per tutto, cioè sperona l’auto della Polizia che rimane lesionata nello scontro, espediente che aggrava la sua posizione ma al contempo dà la possibilità al passeggero della Panda di riuscire a scappare. L’autista invece rimane bloccato nell’abitacolo e cerca di aprirsi una via di fuga aggredendo un agente che rimane ferito nella colluttazione, mentre il collega estrae le manette e arresta il sospettato. Si tratta di uno straniero irregolare finito per direttissima dinanzi al giudice monocratico di Como sabato mattina e che dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, e danneggiamenti all’auto di servizio.

Accertamenti sono in corso per la verifica del mezzo su cui viaggiavano i due fermati dalla Stradale, e per comprendere chi fosse il trasportato, anch’esso con ogni probabilità un extracomunitario irregolare, come l’arrestato.