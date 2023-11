Intervento chirurgico alla nascita per una rarissima patologia: il piccolo Gabriele salvato all’ospedale Del Ponte

Gabriele nasce il 27 ottobre scorso all’ospedale Valduce di Como. I medici individuano immediatamente che qualcosa non va. I controlli inducono a sospettare un’ernia diaframmatica. Una patologia rara che non era stata evidenziata durate la gestazione. Per il piccolo neonato, a poche ore dalla nascita, si prospetta la necessità di un intervento chirurgico.

Il primario dell’ospedale comasco consiglia i genitori di portarlo a Varese, all’ospedale Del Ponte dove opera il dottor Valerio Gentilino specializzato in chirurgia pediatrica.

Il trasporto verso il presidio di piazza Biroldi avviene il 30 ottobre e il primo novembre il primario riunisce la sua equipe per affrontare il delicato intervento.

A raccontare i momenti difficili vissuti è il padre di Gabriele, Majkol, che è finalmente tornato a casa con il piccolo. L’uomo narra gli attimi di smarrimento e di angoscia per quella che viene diagnosticata come “malattia rarissima” e poi loda la grande professionalità del dottor Gentilino che: «A metà dell’ operazione, dato che il piccolo Gabriele è stabile, si permette di venire da noi genitori a fornirci un aggiornamento sull’operazione».

Al tavolo operatorio, quella che sembrava una rara malformazione, un’ernia diaframmatica congenita nell’emidiaframma destro ( l’80% dei casi si presenta in quello sinistro) si rivela decisamente più complessa. il piccolo presenta una patologia rarissima, meno di cento casi al mondo: la patologia è ernia diaframmatica destra con fusione epatopolmonare.

Il chirurgo lascia il tavolo per andare ad aggiornare i genitori: « Il dottore ci comunica che è molto più complicato del previsto: il nostro Gabriele ha una patologia RARISSIMA. L’ernia diaframmatica è il minore dei problemi, la cosa peggiore è che durante l’operazione ha trovato parte del fegato fuso insieme al polmone. Quindi deve separare i due organi rendendo tutto più complicato ed elevando il tasso di mortalità».

L’intervento dura 8 ore, un periodo lunghissimo di attesa per i genitori del piccolo bimbo preparati ad affrontare il destino. Nonostante la patologia sia davvero eccezionale, l’equipe del dottor Gentilino ha già affrontato in passato tale intervento.

Lunedì scorso, 20 novembre, Gabriele è stato dimesso ed è tornato finalmente a casa per in contrare le sorelline di 2 e 5 anni: « Noi genitori vorremmo che si parlasse della nostra storia per mettere in risalto il Dott.Gentilino, la sua equipe e l’ospedale Del Ponte. Che sia un messaggio di speranza per molti genitori che si trovano in difficoltà con il proprio figlio con problematiche polmonari in cui il Dott. Gentilino è specializzato».