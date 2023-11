Intesa sul campo: il Vharese veste le maglie del Città di Varese

«Ringraziamo la società per aver avuto l’idea di fare un gesto così nobile e anche così concreto. Sono molto felice di aver riallacciato i rapporti con la squadra di calcio della nostra città, abbiamo gli stessi colori, il bianco e il rosso, e porteremo con orgoglio e con onore sul petto lo stemma del Città di Varese». Queste le parole di Anna Sculli, presidentessa dell’Associazione Vharese, quando ha ricevuto in dono dalla squadra biancorossa una serie di maglie da gioco per la formazione che parteciperà al campionato di calcio a 5 giocatori.

«I nostri sono ragazzi con disabilità emotive e mentali e con questi progetti cerchiamo di dare loro una mano per imparare a relazionarsi e trascorrere del tempo facendo sport – le parole del mister Marco Caccianiga -. Parteciperemo al Campionato Regionale FISDIR di calcio a 5, inutile dire che per noi è importante già esserci anche se poi, in campo, di certo non vogliamo perdere».