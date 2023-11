“Io, giovane disabile, costretto a lottare per i miei diritti all’ufficio postale“

Salve,

Sono un ragazzo di 32 anni in carrozzina, completamente non deambulante e con accompagnamento.

Volevo raccontarVi un fatto increscioso: Sabato 25/11/2023 mi reco alla posta di Borsano di Busto Arsizio (quella in via Cardinal Simone) e, come mio solito, chiedo alle persone in attesa all’esterno, di farmi passare avanti come recita il grande cartello che potete vedere in fotografia.

Appena entrato vengo accolto con fare ostile, mi viene indicato dal personale di prendere il biglietto come tutti gli altri e, ad un mio accenno di protesta, mi si chiede di “portare pazienza” in quanto è stato installato un nuovo macchinario per gestire le varie richieste dei cittadini.

Io e il mio accompagnatore, un po’ seccati, attendiamo una mezz’oretta mentre tutti coloro che entravano tentavano invano di farci passare avanti.

Al mio turno, e dovendo ritirare una raccomandata, mostro all’impiegata la ricevuta per il recupero del pacco in giacenza (recante chiaramente il ritiro presso il suddetto ufficio postale) e mi viene riferito, con mio grande stupore, che la lettera a me indirizzata non si trova a Borsano ma all’ufficio postale della Stazione di Busto Arsizio per un’errore del portalettere e che, oltre a me, ci sono una decina di casi a cui è capitata la stessa situazione. Vi sembra normale una cosa del genere?

Ora vorrei fare una richiesta al nostro Sindaco Antonelli: per favore, controlli il funzionamento dell’ufficio postale di Borsano, in quanto è presente del personale veramente malmostoso e maleducato (non è la prima volta che constato questo), e chieda spiegazioni su come sia possibile che un dipendente postale metta la ricevuta di giacenza in una casa a Borsano e poi si porti la corrispondenza in Stazione. Non è una cosa ammissibile. Mi aspetto che qualche funzionario esca per verificare questa faccenda

Grazie,

Cordiali saluti

(lettera firmata)