ioleggoperché: fino a domenica 12 novembre si può donare un libro per le biblioteche scolastiche

Continua fino a domenica 12 novembre #ioleggoperché, la campagna nazionale promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE) per portare nuovi libri nelle biblioteche scolastiche. Già tantissime le donazioni durante i primi giorni dell’iniziativa nelle 3.609 librerie aderenti in tutta Italia, con un’ampia partecipazione da parte di tutti gli attori coinvolti – cittadini, autori, editori, librai, istituzioni –, mobilitati per sostenere le 25.394 scuole e i 330 nidi iscritti a #ioleggoperché.

Nei giorni scorsi cittadini, scrittori, esponenti delle istituzioni e del mondo della cultura, sportivi e personaggi dello spettacolo hanno dato il loro contributo sui social e in libreria. Insieme a Sofia Goggia e Rudy Zerbi, Ambassador di #ioleggoperché, anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, il Presidente della Fondazione BookCity Milano Piergaetano Marchetti, il Direttore della Fondazione Feltrinelli Massimiliano Tarantino, lo psicologo e scrittore Alberto Pellai, il cast della fiction RAI “Un posto al sole” (che da anni sostiene l’iniziativa), l’attrice Lella Costa e l’ex cestista Luigi Datome hanno invitato ad andare in libreria e donare un libro alle scuole. Tanti gli scrittori che sostengono il progetto e tanti altri lo faranno in questi ultimi giorni di donazioni: Paola Barbato, Francesca Barra, Sveva Casati Modignani, Giacinta Cavagna, Aldo Cazzullo, Francesca Coin, Zita Dazzi, Marina Di Guardo, Luigi Garlando, Fabio Geda, Elena Granata, Francesco Kento, Maurizio Maggiani, Michela Marzano, Valentina Mastroianni, Daniela Musini, Greta Olivo, Carla Maria Russo, Beatrice Salvioni, Ivan Sciapeconi.

Scesi in campo per #ioleggoperché anche Lega Serie A e Lega Serie B e i rispettivi Club: durante le partite dello scorso fine settimana, infatti, i giocatori sono entrati sul terreno di gioco con in mano un libro e l’hanno poi donato ai bambini con loro schierati.

“È lo sprint finale per #ioleggoperché: tutti insieme possiamo fare la differenza – ha commentato Innocenzo Cipolletta, presidente AIE –. C’è tempo fino a domenica per andare in libreria e donare uno o più libri alle biblioteche delle scuole di tutta Italia. E in Toscana, per far fronte all’emergenza causata dall’alluvione dei giorni scorsi, l’iniziativa prosegue in via eccezionale per una settimana, fino al 18 novembre. Accogliendo la richiesta di alcune delle librerie toscane situate nelle aree maggiormente colpite, ancora una volta scegliamo di supportare un territorio in difficoltà per garantire ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie il diritto fondamentale di accedere ai libri e alla lettura”.

La volontà di supportare la Regione Toscana in questa nuova emergenza arriva dopo la scelta, centrale in questa ottava edizione, di concentrarsi sui contesti più fragili con l’obiettivo di portare libri per bambini e ragazzi laddove ne mancano maggiormente.

Nelle scuole dell’Emilia-Romagna iscritte all’edizione 2022 di #ioleggoperché, infatti, arriverà prossimamente una donazione speciale di oltre 4.000 nuovi libri, per aiutare a ricostruire le biblioteche scolastiche danneggiate dall’alluvione dello scorso maggio.

E così a Caivano, grazie alla storica collaborazione tra #ioleggoperché e Libriamoci, la campagna nazionale di promozione della lettura del Centro per il libro e la lettura, è nato un progetto speciale di contrasto alla povertà educativa e all’emarginazione attraverso i libri e l’educazione alla lettura. L’Istituto superiore “F. Morano”, che opera sul territorio ed è impegnato in prima linea nell’offrire ai giovani strumenti per costruire il loro futuro, ha ricevuto la scorsa settimana da AIE – in collaborazione con le case editrici Einaudi e Mondadori – una donazione di libri appositamente selezionati. Nei prossimi giorni, quando il testimone passerà a Libriamoci, l’Istituto ospiterà Mariolina Camilleri in una serie di incontri pensati per avvicinare i ragazzi alla lettura attraverso la scrittura di gialli. Sarà poi il turno di un incontro con Maurizio De Giovanni, autore particolarmente amato dai giovani.

Attenzione alle zone fragili anche per #ioleggoperchéLAB-NIDI, il progetto pilota di #ioleggoperché dedicato ai piccolissimi, alla sua seconda edizione grazie alla stretta collaborazione con Fondazione Cariplo. Si possono donare libri anche per i 330 nidi iscritti quest’anno, tutti selezionati in contesti fragili nelle province della Regione Lombardia e di Novara e Verbano-Cusio-Ossola (ambito di lavoro di Fondazione Cariplo).

Nei giorni scorsi i nidi partecipanti hanno ricevuto, inoltre, una dotazione di dieci titoli, uguali per tutti, donati da AIE e Fondazione Cariplo e individuati dall’Osservatorio editoriale di Nati per Leggere, da utilizzare durante l’intero anno per sviluppare progetti di lettura con i più piccoli. Disponibili, per tutti i nidi italiani, anche tre nuovi video dedicati, che si aggiungono agli undici dello scorso anno, con spunti didattici e di formazione per fornire agli educatori e ai genitori strumenti formativi concreti per imparare a condividere i libri e il piacere della lettura anche con i piccolissimi.

Qui l’elenco delle librerie dove poter donare.

Qui l’elenco delle scuole iscritte e qui l’elenco dei nidi.

#ioleggoperché è una iniziativa di AIE – Associazione Italiana Editori, resa possibile dal sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura ed è portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l’Associazione Librai Italiani (ALI), il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL), con il supporto di Fondazione Cariplo e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Ha il sostegno di Lega Serie A, Lega Serie B, Mediafriends e Rai Per la Sostenibilità – ESG. Mediapartner: Corriere della Sera, Gruppo Mondadori, la Repubblica, La7, Mediaset TGcom24, Rai, Sky, Giornale della Libreria, Il Libraio.

Per saperne di più: www.ioleggoperche.it

