Irca in collaborazione con Randstad cerca addetti alla manutenzione per i suoi siti produttivi in provincia di Varese

Ti piacerebbe entrare a far parte di una storica azienda leader nel suo settore? Questa è l’opportunità che stavi cercando.

Randstad Italia SpA, filiale di Gallarate, sta selezionando più figure per Irca SpA, importante azienda leader internazionale nel settore del cioccolato, delle creme e della produzione di ingredienti di qualità.

Nello specifico sta cercando:

– Addetti alla manutenzione

Le risorse selezionate verranno inserite in un percorso di formazione specifico all’interno dell’azienda e si occuperanno principalmente delle seguenti attività:

manutenzione ordinaria, straordinaria, preventiva e programmata degli impianti e dei macchinari ;

ordinaria, straordinaria, preventiva e programmata degli ; intervento su eventuali guasti e occuparsi della risoluzione degli stessi;

e occuparsi della risoluzione degli stessi; attività di riparazione dei pezzi in officina;

dei pezzi in officina; assicurarsi che gli impianti rispettino gli standard di performance, qualità e sicurezza , identificando eventuali difetti elettromeccanici dell’impianto per migliorarne il funzionamento;

, identificando eventuali difetti elettromeccanici dell’impianto per migliorarne il funzionamento; compilazione, verifica ed esecuzione delle schede di manutenzione.

Le competenze richieste sono:

qualifica o diploma in ambito meccanico e\o elettrico ;

; capacità di lettura del disegno meccanico ;

; capacità di utilizzo degli strumenti di officina ;

; buona manualità ;

; capacità di utilizzo di Excel e MS Office ;

; capacità di problem solving ;

; capacità di lavorare in team ;

; disponibilità al lavoro su turni.

Durante l’iter di selezione ci sarà l’opportunità di partecipare ad una giornata di colloqui direttamente in azienda prevista per mercoledì 22 novembre.

Sei interessato? Per candidarti manda una mail a gallarate.technical@randstad.it oppure recati in filiale Randstad in via Marsala, 2 – Gallarate (VA) entro e non oltre il 17 novembre.

Si offre contratto in somministrazione con scopo assunzione preceduto da iniziale periodo di formazione in aula e affiancamento sul luogo di lavoro.

Sedi di lavoro: Gallarate (VA) e Vergiate (VA).

Orario di lavoro: su turni, richiesta disponibilità a lavorare nei weekend. Nel periodo di formazione, l’orario di lavoro si strutturerà a giornata.