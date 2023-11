ISIS Keynes di Gazzada, la scuola che prepara alla vita. Sabato 2 dicembre il secondo open day

Il futuro è già adesso all’ISIS Keynes di Gazzada Schianno che apre le sue porte ai nuovi studenti e alle loro famiglie nell’open day di sabato 2 dicembre prossimo, per presentare il percorso di studi di sicuro successo sia per chi intende entrare nel mondo del lavoro già alla fine del quinquennio, sia per chi intende proseguire gli studi iscrivendosi all’Università. Dalla voce di studenti e docenti, tutte le opportunità offerte dalla scuola.

Una scuola tutta da vivere per prepararsi alla vita

Il ventaglio di opportunità offerto dall’ISIS Keynes di Gazzada Schianno è ampio e vario e la competenza e la passione del corpo docente fanno il resto.

Il risultato è una doppia articolazione tra settore economico, con indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, a sua volta bipartito in Relazioni internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali; settore tecnologico, con indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – articolazione in Informatica, e l’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica articolazione in Automazione.

L’orientamento fortemente scientifico, tecnico e tecnologico della scuola poggia solidamente le proprie basi sull’area umanistica, che rappresenta il dinamico humus su cui si fondano tutte le conoscenze, le abilità e le competenze che gli studenti acquisiscono nel percorso di studi, caratterizzato da una particolare attenzione alla serietà e alla disciplina, tanto da fare dei diplomati del Keynes tra i più richiesti dalle aziende del territorio, come attestato annualmente dai dati pubblicati da Eduscopio, l’istituto che monitora i percorsi post diploma degli studenti del territorio nazionale.

Non soltanto informatico, tecnico dell’automazione, analista aziendale, esperto nelle relazioni commerciali: lo studente del Keynes che chiude con successo i cinque anni di studi superiori, è destinato a muoversi in un mercato del lavoro che richiede figure altamente specializzate e in grado di rispondere positivamente a tale esigenza, proprio grazie alle competenze acquisite, dimostrandosi anche all’altezza di gestire con sicurezza e flessibilità i cambiamenti a cui è soggetta la società attuale.

Nel biennio i ragazzi scaldano i motori e vengono introdotti all’Information Technology attraverso lo studio delle nozioni fondamentali: editor, fogli di calcolo ed elementi base del calcolatore, per poi passare ad algoritmi e cad, fornendo loro i rudimenti di Elettronica. Il gioco inizia a farsi duro nel triennio, quando gli studenti acquisiscono i fondamenti di programmazione in C e si avviano alla progettazione di controllori logici, fino allo studio dell’elettronica digitale. Negli ultimi due anni, in quarta e in quinta, si passa dall’Elettronica Analogica alla Progettazione di Impianti di automazione che utilizzano sensori.

Così gli studenti del Keynes passano dai banchi di scuola alle aule di laboratorio fino alle imprese dove svolgono l’alternanza e acquisiscono quelle competenze che consentiranno loro di entrare a pieno titolo nel mondo del lavoro, senza trascurare l’accurata preparazione di base che consente, a chi lo desideri, di proseguire gli studi, in percorsi universitari o di alta specializzazione.

Dopo il primo appuntamento di sabato 4 novembre, si continua con sabato 2 dicembre, quando l’ISIS Keynes aprirà le sue porte ai nuovi studenti e alle loro famiglie nell’open day durante il quale sarà presentata in modo puntuale e approfondito l’offerta formativa che l’istituto da anni mette a disposizione del territorio.

CONTATTI

Istituto Statale Istruzione Superiore Keynes

Via Morazzone, 37 21045 Gazzada Schianno (VA)

T: 0332-463213/0332-870615

Email: vais01800p@istruzione.it

Sito | YouTube