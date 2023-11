Istituita una nuova zona a 30 all’ora intorno all’Ospedale di Circolo a Varese

Si estende la rete delle zone a velocità limitata in città a Varese: si tratta della zona residenziale intorno all’Ospedale del Circolo, dove sono presenti anche dei plessi scolastici.

Le nuove aree a 30 all’ora riguardano via Tagliamento, da via Carnia a via San Michele del Carso, via Corsica, via Sebenico, via Stromboli, via Caprera, via Sardegna, via Elba e via Sicilia. Dopo le Zona 30 istituite nei mesi scorsi nei quartieri di Rasa, Avigno e San Carlo, prosegue così l’intervento per rendere sempre più sicura la viabilità dei rioni in alcune aree residenziali particolarmente delicate, come quelle dove sono presenti scuole o strutture sanitarie, per una migliore convivenza tra tutti gli utenti della strada.

“Abbiamo accolto la richiesta di residenti e cittadini – spiega l’assessore alla Sicurezza Raffaele Catalano – che anche in occasione degli incontri di quartiere hanno più volte segnalato la necessità di limitare la velocità dei veicoli in alcune vie della zona che gravita intorno all’ospedale e dove sono presenti le scuole Anna Frank e Medea: un’area dunque dove c’è il passaggio di molti bambini, ragazzi, famiglie e anziani. Un modo per rendere la città più vivibile e sicura”.