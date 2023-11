Itelyum a corto di esterni, brilla il talento di Zhao: Varese batte il Keravnos

La coppa toglie, la coppa dà. L’Itelyum vince la terza partita su quattro in Fiba Europe Cup tenendo a bada i ciprioti del Keravnos (97-90) e a fronte di una brutta notizia – infortunio serio a Librizzi – ne arriva un’altra molto positiva. Anche a livello senior, sboccia il talento di Weilun Zhao, il 18enne di nazionalità cinese ma cresciuto fin da bambino nel vivaio di Varese.

Le assenze dell’ultim’ora di Moretti e Hanlan (nulla di preoccupante) hanno catapultato Zhao in prima squadra (avrebbe dovuto giocare in B Interregionale al Campus…) e la sua presenza in campo è stata determinante. Bialaszewski gli ha concesso 14′ nei quali il giovane talento ha tenuto il campo da veterano, segnando 12 punti con 2 assist, 2 falli subiti, 3/6 dal campo e percorso netto (4/4) dalla lunetta. Non una sorpresa per chi da anni lo vede giocare e allenarsi tra giovanili e Serie B ma certamente una prova “al piano di sopra” che probabilmente, con Librizzi ai box, servirà a dargli un’occasione anche in Serie A.

Con Zhao piace anche l’altro baby biancorosso, Elisee Assui, a segno con 5 punti e tanta buona volontà che gli vale un quarto d’ora sul parquet. Presenze che permettono di mitigare la perdita del “Libro” finito in ospedale con una spalla lussata durante il primo periodo di gioco. La diagnosi è “lussazione ridotta”, non ci sono fratture. Il successo sul Keravnos vale comunque un altro passo in direzione della seconda fase: per qualificarsi con certezza bisogna vincere le due gare rimanenti scalzando il Gottingen altrimenti è necessario essere tra le migliori sei seconde.

Sulla partita va sottolineata la buona prova complessiva della Itelyum che ha rischiato qualcosina per non essere riuscita a scrollarsi di dosso in anticipo i ciprioti, coriacei ma limitati (seppur con qualche discreta individualità). Sei in doppia cifra per Varese dove sono piaciuti parecchio Brown e Woldetensae, dove Shahid ha fatto al solito lo “straniero di Coppa” con McDermott lineare. Farfallone invece Cauley-Stein: passo indietro rispetto alle ultime due partite ma non era questa la serata in cui serviva lo scatto in più. A Napoli però dovrà essere più presente.

PALLA A DUE

Due defezioni dell’ultim’ora in casa Varese. Sia Hanlan sia Moretti restano infatti a guardare a causa di piccoli acciacchi (appena più serio quello del canadese): per questo sono stati tenuti a riposo precauzionale in vista del match di sabato a Napoli nel quale giocheranno regolarmente. Richiamati sia Zhao sia Assui “strappati” alla partita del Campus in B Interregionale. Biala affida così il quintetto a Shahid e Wolde.

LA PARTITA

Q1 – Il ciclone Brown si abbatta sul Keravnos nei primi minuti della partita: Gabe è spiritato, segna da 3, difende e schiaccia spingendo Varese al massimo vantaggio. Giro di cambi, entra Librizzi che imbuca dall’arco ma poi si fa male seriamente cadendo sotto il corpo di un avversario. La Itelyum accusa il colpo e concede qualcosa agli ospiti che proprio sulla sirena (tripla di Tigkas) tornano a -6: 28-22.

Q2 – Brutto rientro biancorosso: un parziale di 0-6 in 1’12” costringe Bialaszewski al timeout. Arrivano minuti di sorpassi e controsorpassi con Spencer bravo tra gli ospiti e Zhao che mette una tripla. Poi è il momento anche di Assui, 5 punti in fila, ma il protagonista è Shahid: sono le sue iniziative a rimettere luce tra le squadre sino al 49-42 del 20′.

Q3 – Anche l’avvio della terza frazione non è dei migliori e così, dopo qualche schermaglia, il Keravnos si rifà sotto con i primi lampi di Taylor. Con il fiato sul collo però la Itelyum rimette un minimo vantaggio tra sé e gli avversari fino a che Spencer riacciuffa la parità a quota 58. Proprio Zhao segna subito, poi ci pensano McDermott e Wolde con una tripla notevole dall’angolo: lo strappo regge e alla mezz’ora è 70-61 con Zhao e Ulaneo.

IL FINALE

Da qui in avanti il vantaggio si attesterà intorno ai 10 punti senza che Varese rischi mai di perdere la leadership. Nel quarto finale riaccende i razzi Shahid che cancella il precedente passaggio a vuoto e permette alla Itelyum di allungare. Mini reazione anche di Cauley-Stein, due schiacciate dopo altrettanti erroracci e pure McDermott e di nuovo Zhao partecipano al parziale positivo dei padroni di casa. Varese arriva sino a +15, poi un paio di errori biancorossi e un paio di prodezze ospiti riportano a -5 il Keravnos quando però il risultato è già al sicuro. Finisce 97-90 e va bene così.