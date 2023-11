Itelyum a Tbilisi per trovare nuovi assetti e garantirsi il secondo turno

Ultimo giro di giostra per la prima fase di Fiba Europe Cup. La Itelyum Varese è volata ieri a Tbilisi (via Istanbul) nel viaggio più complicato di questa prima parte di stagione e sarà in campo nel pomeriggio italiano di oggi (mercoledì 22, ore 17) per affrontare il TSU.

La squadra di Bialaszewski è senza i due giocatori infortunati, Matteo Librizzi (lussazione della spalla sinistra) e Sean McDermott (frattura del metacarpo della mano destra) e quindi sull’aereo sono saliti tutti i “superstiti” della formazione senior accompagnati di Weilun Zhao ed Elisee Assui che potrebbero avere spazio sul campo dei georgiani.

In caso di vittoria Varese può ancora vincere il girone (ma Goettingen dovrebbe perdere a Nicosia contro il Keravnos) ma è più probabile che i biancorossi chiudano il raggruppamento al secondo posto, comunque sicuro, dietro ai tedeschi. Poi bisognerà incrociare la classifica del girone I con quella degli altri gruppi perché alla seconda fase accedono le vincenti e le sei migliori seconde classificate. Il conteggio viene effettuato con i risultati ottenuti contro la prima e la terza perché alcuni gironi sono rimasti monchi dopo il ritiro dei club israeliani. Una vittoria darebbe probabilmente migliori accoppiamenti nella seconda fase a gironi.

Sulla carta anche la Varese incompleta di oggi resta superiore al TSU, schiantato nel primo tempo della partita di andata salvo poi concedere una parziale rimonta dopo l’espulsione di Cauley-Stein a metà partita (e l’assenza di Ulaneo in quella circostanza). Di certo Bialaszewski avrà l’occasione di provare gli assetti da utilizzare nel futuro prossimo in assenza di due uomini tra quintetto e rotazione, sempre che sul mercato la società non individui un rinforzo pronto uso “a gettone”.

DIRETTAVN – La partita di Tbilisi sarà raccontata azione dopo azione sul VareseNews attraverso il liveblog già attivato martedì pomeriggio e offerto da da Finazzi Serramenti e Confident. Per collegarsi alla #direttavn e alla chat dove è possibile commentare la gara è sufficiente CLICCARE QUI.