Itelyum nun fa la stupida stasera: Varese sfida Tbilisi in coppa

Terza e ultima partita del girone di andata in Fiba Europe Cup per la Itelyum Varese che torna a Masnago dopo il KO in campionato rimediato a Venezia e ospita i georgiani del TSU Tbilisi in un periodo complicato sia in campo sia fuori per i colori biancorossi.

Il match di giovedì sera (2 novembre, 20,30) dovrà assumere i contorni del “toccasana” per la squadra di Bialaszewski la cui contabilità stagionale parla di tre vittorie in nove partite ufficiali (contando i preliminari di Champions) ed è ampiamente deficitaria. Pure in coppa, perché il netto successo ottenuto a Cipro sul Keravnos è stato oscurato dal ko interno con Gottinga di mercoledì scorso, forse il punto più basso (anche dal punto di vista del non-gioco) del cammino biancorosso fino a qui.

Con quel risultato i tedeschi si sono presi la testa del girone (battuto anche il Keravnos) lasciando proprio a Varese e Tbilisi la corsa per il secondo posto utile per superare il turno. Per questo la Itelyum dovrà dare prova di concretezza e di forza contro i georgiani: serve una vittoria e serve pure uno scarto ampio per evitare brutte sorprese in quella che sarà la trasferta più complicata di questa prima fase. Guai a fare altre stupidaggini – ci ricolleghiamo al titolo romanesco – perché in questo momento ogni piccola cosa buona può servire.

Non è un mistero che la società sia in subbuglio per via del mancato arrivo dei capitali australiani. Il club si è preso un minimo di tempo per capire come proseguire e potrebbe prendere una posizione ufficiale proprio a margine della partita. Match in cui Bialaszewski dovrebbe fare di nuovo a meno di Scott Ulaneo che ha però ripreso ad allenarsi; altra partita con tanti minuti quindi per Willie Cauley-Stein che nel frattempo è stato insignito del titolo di “Giocatore del Mese” della Fiba Cup, sorprendendo i tifosi varesini che dubitano della lucidità di chi ha fatto questa scelta (dettata probabilmente soprattutto dalla matematica con il 30 di valutazione media fatto segnare in due partite).

DIRETTAVN

Per la gara di coppa torna come di consueto il racconto della partita in diretta su VareseNews con un liveblog offerto da Finazzi Serramenti e Confident . All’interno notizie, curiosità, statistiche e il consueto sondaggio-pronostico; al termine dell’incontro la votazione per l’MVP dei lettori. Per accedere al live è sufficiente CLICCARE QUI.