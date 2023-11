Itelyum senza affanni a Tbilisi, Varese vola al secondo turno di coppa

Lontana e impegnativa dal punto di vista logistico, relativamente semplice in campo. La trasferta di Tbilisi corre via liscia per la Itelyum che vince la quinta partita su sei della prima fase di Fiba Europe Cup e vola al secondo turno senza patemi, probabilmente come miglior seconda di tutti i raggruppamenti. 81-94 il punteggio finale di una partita che sul piano tecnico aveva poco da dire: pur senza gli infortunati Librizzi e McDermott la squadra di Bialaszewski è troppo superiore al TSU e lo dimostra soprattutto nei periodi centrali.

Prese le misure dei georgiani nel primo quarto, i biancorossi hanno accelerato prima dell’intervallo sospinti da Moretti e Shahid ma pure da Ulaneo per poi “ammazzare” la partita nel terzo periodo di gioco. Avanti anche di 23 punti (43-69 al 29′) un po’ come all’andata, Varese si è un po’ seduta al contrario dei biancoazzurri di casa che nei 10′ finali hanno imbastito una rimonta arrivata sino al -7 a poco più di 3′ dalla fine. Poi ci ha pensato il solito Hanlan a rimettere le cose a posto con buona tranquillità, allungando di nuovo il punteggio.

Bialaszewski ha approfittato dell’incontro per dare spazio a tutti i suoi uomini, con Virginio in quintetto base e i giovani Assui e Zhao (meglio il primo stavolta) inseriti nelle rotazioni. Detto di Hanlan, 22 punti, bene ancora Shahid a suo agio in questo torneo, Moretti (limitato nel minutaggio) e Brown. Al di fuori di Woldetensae, un po’ giù di tono, non si registrano particolari problemi con Ulaneo ancora incisivo in attacco e Cauley-Stein sterile davanti ma ben piantato a difesa dell’area (3 stoppate, 10 rimbalzi).

Primo obiettivo, minimissimo va detto, quindi centrato: il passaggio del turno permetterà a Varese di affrontare squadre di maggiore livello e di capire meglio quali sono le proprie ambizioni europee. In attesa che la società decida eventualmente di sostituire McDermott, almeno con un acquisto a termine, perché per Tbilisi vanno benissimo i dieci schierati oggi, ma per un gradino più alto (e ovviamente in campionato) la coperta è corta. Occhio al mercato quindi, sperando che offra una soluzione.

PALLA A DUE

Orfano di McDermott (oltre che di Librizzi) Bialaszewski sposta in ala piccola Brown inserendo tra i primi cinque Virginio ad affiancare Cauley-Stein. Trazione posteriore consueta con Moretti e Hanlan. I padroni di casa recuperano l’americano Boykin, assente all’andata ma inserito nel secondo quintetto, e mettono Vujovic sotto canestro.

LA PARTITA

Q1 – Classico primo periodo di studio tra le due formazioni che si alternano al comando. Varese è subito precisa dall’arco con Moretti, Virginio e Brown, mentre il TSU si affida soprattutto alle incursioni di Andronikashvili. Nessun break significativo e 16-16 alla pausa del 10′.

Q2 – Dopo qualche minuto vicine, la Itelyum decide di forzare i tempi: ridotte le (solite) palle perse Varese si accende su un 2+1 di Brown e trova due triple di Shahid che scavano il primo solco. Bene anche Ulaneo nel convertire gli scarichi e il vantaggio cresce: l’azione più bella è un passaggio baseball di Cauley-Stein per Moretti con assist artistico ad Assui che segna il +13. Peccato per un cesto a fil di sirena del TSU che vale il 37-48 del 20′ ma la strada è segnata.

Q3 – Dopo la pausa infatti la Itelyum non fa sconti: Hanlan e Brown dall’arco, Moretti prima in entrata e poi da lontano allargano il vantaggio in mezzo a troppa confusione dei padroni di casa che faticano a entrare nell’area presidiata da Cauley-Stein. Spazio ancora per Assui (canestro e libero aggiuntivo), Brown (tripla centrale) e Ulaneo (assist di Wolde) fino al +23: la terza sirena arriva poi sul 51-69.

IL FINALE

Due triple di tabellone esaltano Jintcharadze già protagonista nel bene e nel male all’andata. Quando il nazionale georgiano si accende, il TSU inizia a erodere il vantaggio varesino, anche se Shahid trova una bella entrata vincente. Zhao segna un solo punto con qualche errore ma serve un bell’assist a Cauley-Stein, però nel momento di maggiore pressione Tbilisi arriva sino al -7. Poco male: Varese si affida così ad Hanlan che piazza due triple perfette per rilanciare la Itelyum. E quando anche Brown colpisce da lontano, la partita si chiude (81-94).