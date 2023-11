Julio Velasco nuovo ct della Nazionale. Il futuro alla Uyba ora è un’incognita

Dopo la concitata estate della pallavolo italiana femminile, terminata con il divorzio da Davide Mazzanti poco meno di un mese fa, la FederVolley ha deciso di consegnare le chiavi della nazionale azzurra a Julio Velasco. L’annuncio è stato dato nella giornata di mercoledì 8 novembre ed è un comunicato che non può che lasciare diversi punti di domanda, a iniziare dall’effettiva veridicità delle smentite di qualche mese fa su dei contatti tra le parti (leggi qui).

Ma l’incognita più grande è: cosa ne sarà dell’accordo tra il tecnico argentino e la Uyba? La federazione di pallavolo non permette il doppio incarico e così resta il grande dubbio se il rapporto con il “Maestro” potrà proseguire con una deroga oppure dovrà interrompersi al 1° gennaio 2024, data indicata dalla nota della Federvolley come quella di inizio mandato. Una terza opzione potrebbe essere quella di una deroga a tempo per far concludere la stagione sulla panchina delle farfalle.

In serata è arrivato anche il comunicato della società bustocca che tra le righe non nasconde la sorpresa. La nota societaria esordisce con la frase «UYBA Volley Busto Arsizio apprende oggi pomeriggio dal web del conferimento al proprio coach Julio Velasco dell’incarico di allenatore della nazionale seniores a partire dal primo gennaio 2024». Non certo parole messe lì a caso, ma che sottolineano la mancata comunicazione tra club e organo federale. Nello stesso comunicato la Uyba ammette di non avere conferme rispetto al prosieguo di Velasco sulla panchina biancorossa, evidenziato dalle parole «Al tempo stesso UYBA Volley Busto Arsizio attende successivi sviluppi, in primis le decisioni del Consiglio di Lega di domani, nel quale le società consorziate voteranno per il doppio incarico, per definire in maniera esatta il ruolo di Julio Velasco all’interno del club dal primo di gennaio in avanti».

Se non è un caso, poco ci manca. Tra smentite “smentite”, comunicazioni mancanti e futuro incerto si è creato un nuvolone nero che avvolge Uyba e Federvolley e che di sicuro non è un buono spot per il movimento pallavolistico azzurro. Nella conferenza stampa di presentazione di martedì 21 novembre al Centro “Pavesi” di Milano probabilmente si saprà qualcosa in più.

IL COMUNICATO:

La Federazione Italiana Pallavolo comunica di aver affidato l’incarico di commissario tecnico della nazionale femminile a Julio Velasco. Per l’allenatore di La Plata, fino ad agosto direttore tecnico delle nazionali giovanili maschili, si tratta di ripartire con una nuova avventura sulla panchina azzurra.

L’incarico di Velasco partirà dal 1° gennaio, questo il commento del presidente federale Giuseppe Manfredi: “Siamo molto contenti che Julio abbia accettato la nostra proposta. Siamo convinti che affidare la nazionale femminile a un tecnico del suo spessore sia in questo momento la scelta migliore.

Ci sono tutti i presupposti affinché questo nuovo percorso possa regalarci soddisfazioni, sicuramente porterà un contributo importante, come è sempre stato, alla causa azzurra.”

La conferenza stampa di presentazione si terrà martedì 21 novembre alle ore 14, presso il Centro Federale Pavesi di Milano.