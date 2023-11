La 23esima Coppa Malpensa chiude la stagione degli eventi sportivi per auto storiche in Lombardia

Domenica 19 novembre 2023 la Lombardia saluterà la fine della stagione degli eventi sportivi di regolarità per auto storiche con la 23esima edizione della Coppa Malpensa. L’evento vedrà la partecipazione di ben 70 auto storiche da collezione e sarà organizzato dal Club Gallarate Auto Moto Storiche (GAMS Gallarate), il primo dei club federati ASI del Varesotto.

Il ritrovo per l’evento è fissato per le 8 nel piazzale di Volandia, parco del volo e del motore, accanto a Malpensa1. La partenza è prevista per le 9.30 e l’arrivo per le 13.

Il GAMS Gallarate, attivo dal 1984 con sede alle Querce di Casorate Sempione, sarà responsabile dell’organizzazione dell’evento. Tra le prove cronometrate più attese ci sono quelle tradizionali e quelle innovative. Gli amanti e specialisti del cronometro meccanico si sfideranno a Volandia (subito dopo la partenza), alla Torre di controllo Sea, a Tornavento, Cameri, Castano Primo, Nosate e a Ferno.

Tra le prove di Tornavento e Cameri, i partecipanti effettueranno un passaggio e un controllo timbro all’antica Badia di Dulzago, a Bellinzago Novarese. È molto atteso anche il passaggio alle 11.30 nel centro di Ferno, proprio di fronte alla chiesa parrocchiale, dopo la celebrazione della Santa Messa domenicale.

La premiazione finale avrà luogo alle 15 a VOLANDIA – Parco e Museo del Volo.