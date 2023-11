«La Colletta Alimentare da volontario, un’esperienza che regala emozione»

Sabato 18 novembre è il giorno della Colletta Alimentare coordinata in tutta Italia dalla Fondazione Banco Alimentare. Un evento condiviso da milioni di persone che donano e da decine di migliaia di volontari che spendono una giornata negli atri dei supermercati per sensibilizzare i clienti alla donazione e per raccogliere e imballare il cibo donato e destinato a chi ha bisogno.

Partecipare alla Colletta da volontario è una scelta importante. Michele ha 22 anni, è uno studente dell’Insubria e fin da ragazzino («saranno circa 15 anni») indossa la pettorina – quest’anno sarà arancione, in passato era gialla – che contraddistingue le persone che svolgono questa attività.

Di seguito la sua testimonianza che proponiamo per spingere sempre più ragazze e ragazzi a partecipare alla Colletta da volontari. Quest’anno per esempio ci saranno numerosi studenti delle scuole superiori (molti coinvolti dall’invito di Gioventù Studentesca) che avranno anche la responsabilità di gestire alcuni punti di raccolta.