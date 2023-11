La Colletta Alimentare gioca d’anticipo: sabato 18 la raccolta di cibo in tutta Italia

È in arrivo la 27a Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’importante ed estesa iniziativa di solidarietà promossa dalla Fondazione Banco Alimentare che si svolgerà nei supermercati di tutta Italia sabato 18 novembre. Quest’anno la manifestazione si svolge con una settimana d’anticipo rispetto agli anni precedenti, quando la ricorrenza cadeva l’ultimo sabato del mese di novembre.

Durante l’intera giornata si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà: le derrate donate vengono poi trasportate nei punti di raccolta allestiti dal Banco Alimentare per essere poi affidate alle associazione del territorio. Da qui gli alimenti vanno o a strutture di rilevanza sociale (case famiglia, mense per poveri….) o alle famiglie in difficoltà attraverso la consegna di pacchi di aiuto. Gli alimenti più richiesti sono olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia. Ai volontari presenti nei supermercati non è in alcun modo possibile effettuare donazioni in denaro.

Sarà possibile donare la spesa anche in modalità online su alcune piattaforme dedicate. È possibile consultare il sito della colletta per conoscere le modalità di acquisto dei prodotti e le insegne aderenti alla Colletta.

In provincia di Varese sono 81 i punti vendita della GDO (grande distrubuzione) che hanno aderito all’iniziativa con oltre 500 volontari che saranno davanti ai supermercati con una pettorina arancione a distribuire i foglietti e a illustrare alle persone cosa fare per partecipare all’iniziativa. Gli stessi volontari (molti gli Alpini coinvolti) riceveranno i sacchetti con gli alimenti all’uscita e imballeranno le scatole dirette ai centri di raccolta.

Gli organizzatori locali (a Varese è il Banco NonSoloPane) stimano in oltre 7mila le persone che ricevono aiuti attraverso la Colletta grazie a 56 strutture caritative presenti sul territorio varesino. A livello nazionale nel 2022 sono stati 4,7 milioni gli italiani che hanno effettuato una donazione di cibo in oltre 11mila punti vendita per una raccolta che è stata di oltre 7.500 tonnellate di alimenti raccolti.

BENZONI: “UN AIUTO CONCRETO”

«La Colletta Alimentare è un gesto semplice ed educativo, a testimonianza che la solidarietà e il dono rendono realmente umana la convenienza civile e vincono l’indifferenza, causa vera di tante ingiustizie. Facciamo un appello affinché la partecipazione sia tanta e si possa dare insieme un aiuto concreto a chi è in difficoltà» spiega alla vigilia Andrea Benzoni, presidente di NonSoloPane, realtà che organizza per conto di Fondazione Banco Alimentare la Colletta nel territorio varesino.

«”Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” è il motto storico della Colletta. Dentro queste parole ci stanno “i volti, le storie, i cuori e le anime dei poveri” di cui parla Papa Francesco. La spesa che passa dalle mani di chi dona a quelle di chi riceve è un gesto di incontro, di aiuto e condivisione. Oggi invitiamo a partecipare ancora più numerosi a questo importante momento per rispondere ai conflitti e alle diseguaglianze con una testimonianza personale viva e concreta di pace e amicizia. Quest’anno è molto importante il coinvolgimento di tanti studenti delle scuole varesine che saranno presenti nei punti vendita».