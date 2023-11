La corsa Sarà Pink porta un ecografo all’ospedale di Varese per accelerare le diagnosi di tumore al seno

È il tempo che ha ispirato la donazione di Caos e Lilt alla Breast Unit dell’Asst Sette Laghi guidata dalla professoressa Francesca Rovera. Il tempo che scorre frenetico o lentissimo, che viene regalato o sfruttato. Dalle due camminate solidali organizzate a Samarate dell’associazione Sarà Pink in memoria di Sara Gemmo è nato un gesto di generosità in favore di chi vive con angoscia l’attesa dell’esito di un esame che definisce la malattia.

È stato consegnato alla professoressa Rovera un ecografo di alta gamma che permette un’esplorazione eco mirata pre-diagnostica e preoperatoria che accorcia i tempi di attesa della biopsia del nodulo al seno. In sinergia con la radiologia diretta dal dottor Callegari, la senologia offre, grazie a questo apparecchio, una diagnosi immediata per definire il percorso terapeutico.

Sabrina Gemo, sorella gemella di Sara morta a soli 38 anni per un tumore metastatico al seno, ha raccontato la grande energia che ha trovato attorno a sé nel creare un progetto che passo passo offre aiuto a chi sta soffrendo: « Grazie ai 13.000 euro raccolti con le nostre iniziative abbiamo potuto fare un gesto concreto per ridurre il tempo di attesa di chi è in ansia aspettando l’esito della biopsia».

Sarà Pink ha trovato nell’associazione Caos e nella Lilt due partner con cui arrivare all’obiettivo: « Diagnosi precoce e prevenzione sono essenziali nella battaglia contro il tumore al seno – ha ricordato Adele Patrini presidente di Caos che ha voluto ringraziare tutti i volontari che donano il proprio tempo – Quest’anno con le iniziative di open day abbiamo raggiunto mille donne. Queste donazioni vanno a sostegno della diagnosi, della cura, della ricerca e della formazione. La collaborazione tra associazioni deve diventare sempre più forte e sinergica in difesa di un ospedale che è patrimonio della collettività».

Un pensiero ai giovani che sostengono le iniziative di Sarà Pink è arrivato dal Presidente della Lilt Ivanoe Pellerin che ha sottolineato come questo esempio ci permette di dire che siamo sulla strada giusta: « Solo uniti potremo raggiungere risultati altrimenti inimmaginabili. L’impegno buono e generoso che ha condotto all’acquisizione dell’ecografo da destinarsi alla Breast Unit di Varese va inserito nel più vasto disegno progettato per combattere il tumore al seno non solo nell’ambito della prevenzione, ma anche ai suoi primi esordi quando, per fortuna, il trattamento chirurgico può essere conservativo e la terapia adottata più efficace, permettendo di ottenere sopravvivenze molto elevate ed una buona/ottima qualità di vita. La Lilt è al fianco di chi combatte circa 200 diverse tipologie di tumore. Quello al seno, però, è altamente diffuso e la Breast Unit di varese rappresenta un’eccellenza con la più alta caistica tra i centri pubblici della Lombardia contando 600 interventi all’anno».