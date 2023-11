La Corte dei Conti toglie l’incarico ai presidi con più di 65 anni: a Tradate Geymonat e Galilei in reggenza

Diciassette istituti scolastici della Lombardia si sono ritrovati improvvisamente senza dirigente lo scorso 15 novembre. Nell’elenco compaiono anche l’istituto superiore Geymonat e il comprensivo Galilei entrambi di Tradate ed entrambi retti dalla dirigente Adele Olgiati. Dall’oggi al domani, si sono dovuti chiamare i reggenti per continuare il lavoro.

La causa, di quello che viene giudicato un terremoto nelle scuole lombarde, è legato alla mancata approvazione da parte della Corte dei Conti delle deroghe concesse, in base alla normativa del 2016, dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Ancora non chiari i motivi che hanno indotto il giudice amministrativo a ricusare la proroga. I presidi che hanno superato i 67 anni di età non sono stati quindi autorizzati a proseguire l’incarico e sono stati estromessi con effetto immediato.

Nelle due scuole varesine sono già entrati in servizi due reggenti: Tatiana Galli ha preso la reggenza del Geymonat mentre Raffaelle Ferrari sarà la preside del Galilei entrambe fino al 31 agosto.

Critico Michele Maglione della Cgil Scuola: « Di sicuro si crea un disagio nelle scuole. Si poteva certamente far concludere l’anno scolastico. Ricordiamo che vi sono già tante scuole scoperte e affidate in reggenze e che i dirigenti hanno già difficoltà a gestire le scuole di titolarità a causa della complessità. Il problema è grave: a inizio anno, grazie a un ampliamento delle maglie normative, molti presidi incaricati in Lombardia hanno scelto di andare in Sicilia complicando un quadro già molo precario. Con questa ulteriore riduzione, è a forte rischio l’offerta formativa»