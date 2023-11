La domenica dello YAK di Varese: un pomeriggio di creatività per bambini e ragazzi

Domenica 12 novembre 2023, dalle 15.00 alle 17.00, lo Spazio YAK di Varese riapre le sue porte ai più piccoli: anche quest’anno, una domenica al mese sarà dedicata a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni e alle loro famiglie.

Un evento gratuito all’insegna del gioco, della creatività e della scoperta per preparare tutti insieme la prima stagione di teatro ragazzi di Spazio YAK.

SECONDA DOMENICA: L’ATTESA…

Le storie sono state scelte! I fiori più belli, che hanno ricevuto tanta acqua, sono diventati alti, grandi, e non vedono l’ora di diventare ancora più grandi per poter raccontare la storia che portano con sé. Ma noi siamo pronti ad accogliere questa storia?

I nostri “giardinieri teatrali”, i buffi personaggi che ci accompagnano in questo percorso, dovranno imparare che prendersi cura degli altri richiede tempo e impegno, che bisogna preparare tutto per tempo, che bisogna far sentire i nostri ospiti come se fossero a casa.

Ma quindi… come si prepara una festa di benvenuto?

Guidati da Riccardo e Alice, i bambini e i ragazzi inizieranno a immaginare come accogliere le compagnie che porteranno i loro spettacoli in stagione. Tra cartelli di benvenuto, regali, festoni e chissà quante altre idee, continuiamo insieme il viaggio verso un mondo di nuove e bellissime storie da vedere e ascoltare!

Ingresso gratuito, prenotazione su www.spazioyak.it

Età consigliata: dai 6 ai 13 anni

LA STAGIONE TEATRALE

A partire da gennaio 2024, Spazio YAK ospiterà la sua prima stagione di teatro ragazzi. Gli spettacoli verranno scelti da bambini e ragazzi durante le domeniche dello YAK, guidati dagli operatori di Karakorum Teatro che li accompagneranno nella scoperta delle storie raccontate e dei temi affrontati.

IL PROGETTO PORTAMI A TEATRO

C’è anche una novità dedicata ai più grandi. Durante la stagione di teatro ragazzi, Spazio YAK attiverà un servizio di “affido culturale” in sinergia con la Cooperativa Sociale l’Aquilone e il Comune di Varese. Cerchiamo famiglie o singoli che abbiano voglia di donare il proprio tempo per accompagnare a teatro bambini e ragazzi che faticano ad avvicinarsi alle attività culturali a loro dedicate.

Scopri di più su www.spazioyak.it/portami-a-teatro