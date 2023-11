“La Famiglia Canterina” in scena in biblioteca a Barasso

Comune di Barasso e Associzione Librarsi presentano “La Famiglia Canterina”. Appuntamento venerdì 17 novembre alle 20.45 in via Don Basilio Parietti 6 nella Biblioteca Comunale di Barasso. Ingresso libero con rinfresco a seguire.

La Famiglia Canterina è un libro di Anita Camarella. La presentazione del libro sarà accompagnata da musica dal vivo.

Narra di una storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, che segue una giovane bambina all’interno di una famiglia di musicisti mentre affronta le sfide della vita in un periodo storico tumultuoso.

La guerra e la musica sono elementi chiave che guidano la famiglia in un viaggio attraverso l’Italia, permettendo di esplorare lo swing italiano e i paesaggi incantevoli dell’epoca.

Il libro offre un’immersione in un passato in cui la musica rappresenta una forma di resistenza e di espressione artistica in un periodo oscuro della storia, sottolineando l’importanza della musica nel nutrire la speranza e illuminare le vite anche nei momenti più difficili.