La famiglia conferma: “Kimberly sta bene, ora chiediamo il massimo rispetto sulla vicenda”

Dopo la notizia diffusa dalla procura circa il ritrovamento di Kimberly, la ragazza che era stata considerata scomparsa da Busto Arsizio, anche la famiglia con i genitori Grazia e Mariano ha voluto confermare

L’Avvocato Barbara Attardi, Legale nominato dai genitori di Kimberly Bonvissuto, ha diffuso il messaggio della famiglia: “Nostra figlia Kimberly è stata trovata ed è in buone condizioni di salute. Confermiamo che si è allontanata volontariamente e che non si trovava in una situazione di pericolo. Ringraziamo le Forze dell’Ordine, gli Inquirenti e tutti coloro che hanno permesso tale risultato. Chiediamo ora il massimo rispetto per le persone coinvolte con l’intento di proteggere anche e soprattutto Kimberly e la sorellina”.