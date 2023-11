La famiglia di Luca Alfano: “Grazie del grande affetto. Non fiori ma donazioni al Canile di Varese”

La notizia della morte di Luca Alfano ha scosso la comunità varesina e martedì 21 novembre in Basilica San Vittore si riunirà per l’ultimo saluto (leggi qui).

A poche ore dal funerale, i parenti hanno voluto mandare un ringraziare generale. «Abbiamo ricevuto tantissime dimostrazioni di affetto e per questo vogliamo dire grazie a tutti. Per il funerale chiediamo a tutti di seguire le indicazioni che ci ha lasciato Luca e chiediamo a tutti coloro vogliano contribuire, non fiori ma un versamento al Canile di Varese, nella causale. Anche una parte dell’eredità di Luca verrà destinata al Canile varesino».