La Fanfara dei Bersaglieri chiude il suo anno con il concerto al Sociale di Busto Arsizio

Sono e saranno settimane decisamente piene di appuntamenti importanti per la Fanfara Tramonti Crosta di Lonate Pozzolo, come del resto è stato questo 2023 che ha visto anche la pregevole partecipazione al Raduno Nazionale Bersaglieri a La Spezia nel mese di maggio (e al raduno piemontese ad Alessandria).

Appuntamenti che ormai fanno parte del sempre più ricco calendario annuale di manifestazioni, concerti e eventi istituzionali a cui partecipa “la fanfara giramondo”, riscuotendo sempre un enorme successo.

L’appuntamento del concerto di Natale sta diventando anche l’occasione per sperimentare collaborazioni musicali e canore come quella che andrà in scena quest’anno. Se nel 2022 il concerto di Natale aveva visto la Fanfara “duettare” con il coro Penna Nera di Gallarate, nel 2023 il duetto sarà con la soprano Clelia Croce.



Concerto che sarà anche l’occasione per ricordare che il “cuore dei bersaglieri” batte anche a favore del volontariato, visto e considerato che una parte del ricavato sarà devoluta al Fondo Griffini Miglierina di Varese , che si impegna a sostenere l’attività di ricerca nell’ambito dell’Ostetricia-Ginecologia e

Neonatologia di medici e ricercatori presso l’Università e Istituti di alta specializzazione.

Musica, impegno sociale, canto, decisamente una bella ricetta per gli auguri che la fanfara vuole regalare a tutte le persone che da sempre la seguono e non si perdono un concerto o un evento.

Ci sono ancora posti disponibili. Per informazioni contattare il numero 3345427209 o inviare un’email all’indirizzo info@fanfaralonate.net