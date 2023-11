La felicità di mister Spilli: “Oggi la Varesina ha fatto un pezzo di storia”

La Varesina vince di misura contro l’Arconatese e si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia dove incontrerà la vincente di Pro Palazzolo-Real Calepina. Al termine della gara l’allenatore rossoblù Marco Spilli esprime la sua soddisfazione per il risultato: «Che effetto le fa arrivare agli ottavi? E’ strano. Questi ragazzi, per usare parole forti, sono entrati nella storia di questa società. Siamo veramente orgogliosi del percorso che stiamo facendo, considerando anche il campionato. Sicuramente è uno sforzo importante perché non avevo gli uomini per fare turnover completo, li sto un po’ gestendo. I giovani che hanno giocato oggi hanno fatto bene, sono contento per loro, perché hanno avuto la possibilità di mettersi in vetrina. Chiaramente la Coppa Italia non è un obiettivo per ora, ma strada facendo può diventare una situazione ambiziosa; per adesso la affrontiamo col giusto impegno onorando una partita importante come quella di oggi perché incontravamo la prima della classe».

«Pensavo che qualcosina in qualità avremmo perso – prosegue l’allenatore -, invece abbiamo fatto bene, con fraseggi importanti. Abbiamo giocato con una punta in meno, quindi mancavano dei punti di riferimento davanti rispetto al solito, però abbiamo avuto un po’ più di gamba, con Sali riposato, mentre Oboe che aveva bisogno di minutaggio perché rientrava dall’infortunio. Mi aspettavo qualcosina in meno, ma sono andati oltre le più rosee aspettative».

«Riguardo alla difesa a tre – conclude il mister – l’abbiamo provata oggi ma non era la prima volta che la usavamo. In determinate partite è un’opzione che sappiamo avere a disposizione e che ci permette determinate giocate, anche perché Grieco è bravo a leggere in anticipo le azioni avversarie mentre Robbiati e Cosentino sono bravi in marcatura e si sentono più sicuri, soprattuto in anticipo».