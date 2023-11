La fiction “Pianeta Donna” a Somma Lombardo per sensibilizzare contro la violenza

Il 25 Novembre 2023 alle ore 16 presso la Biblioteca comunale di Somma Lombardo , l’associazione Progetto Layla in collaborazione con la Dott.ssa Amalia Ignazi presentaranno la fiction “Pianeta Donna”. Il tema della fiction ruota attorno al concetto ampiamente esplorato del “Pianeta Donna”, in particolare negli ultimi tempi in cui i casi di “femminicidio” sono diventati sempre più frequenti.

Nella fiction , nove donne che devono affrontare diverse sfide si riuniscono in un gruppo di sostegno, condividendo le loro esperienze di abusi psicologici e fisici subiti durante l’infanzia da parte dei loro genitori e, in alcuni casi, dai loro coniugi e dalla società in generale. Si tratta di storie tragiche, commoventi e profondamente toccanti queste, sono narrazioni realistiche nate dall’esperienza psicoterapeutica della regista, che si è occupata allo stesso tempo della sceneggiatura.

Il progetto mira anche a far luce sugli aspetti negativi delle donne: la competitività alimentata dall’invidia e la mancanza di solidarietà tra di loro. Tuttavia, la caratteristica più deleteria è quella delle donne scioviniste, che sembrano paladine degli uomini ma in realtà sono dominatrici dei deboli e nemiche del loro stesso genere. La fiction è stata girata tra Castellanza, Fagnano Olona, Cairate, Castano Primo, Legnano e Gorla Maggiore.

Il messaggio che vogliamo trasmettere a tutte le donne è di non subire passivamente la violenza, ma di cercare aiuto presso le istituzioni, centri antiviolenza e centri di ascolto dedicati alla risoluzione di questi problemi.

Vogliamo sottolineare la necessità di un equilibrio nelle relazioni tra uomini e donne, senza dominanza e basato sulla collaborazione e sulla condivisione. Auguro a tutti i partecipanti di riuscire in questo compito sempre nello spirito di amicizia che nasce quando si partecipa a un progetto comune.

Progetto Layla Aps è un’associazione di Somma Lombardo che si occupa di aiutare donne e minori vittime di ogni tipo di violenza , sostenendole in questo percorso con l’aiuto di un team legale e psicologico.

Hai bisogno di aiuto? contattati ai seguenti recapiti:

info@progettolayla.it

371 385 7386