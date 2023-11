La Finestra di Malnate si prepara al Natale con mercatino e tombolata

A Malnate da sempre il Natale è accompagnato dalle iniziative dell’associazione “La Finestra”. In città iniziano a comparire le classiche sagome natalizie realizzate dai ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale, ma non finisce qui.

Sabato 2 dicembre alle ore 21all’oratorio di Gurone ci sarà la Tombolata, classico appuntamento prenatalizio di raccolta fondi ma anche condivisione.

Alla sede di via Di Vittorio invece sono già iniziate le domeniche del mercatino per acquistare idee regalo prodotte dei laboratori del centro. Dopo il 26 novembre, i cancelli riapriranno domenica 3 e domenica 10, dalle 14.30 alle 18.00. In occasione dell’ultima apertura, alle ore 16.00 ci sarà l’estrazione dei biglietti della lotteria di Natale, che sono ancora acquistabili e si possono trovare alle casse di diverse attività e negozi malnatesi.

Per informazioni: 0332428604