La Futura mette la quinta: battuta Talmassons 3-0

La Futura Volley Giovani continua a sorridere e a viaggiare a pieno ritmo: nel posticipo del 5° turno di Serie A2 femminile la squadra di Amadio schianta le friulane di Talmassons con un netto 3-0. Il record delle Cocche diventa così di cinque vinte e zero perse con 15 set conquistati e uno solo perso.

Numeri che valgono ovviamente il primato a punteggio pieno (15) con due lunghezze di vantaggio su Perugia e tre su Messina e Brescia con il derby lombardo all’orizzonte – domenica 5, ore 17, PalaBorsani – per verificare la tenuta ad alti livelli delle bustocche. (foto Loris Marini)

Conto Talmassons intanto, la Futura ha messo in campo una prova maiuscola che ha concesso solo qualche sprazzo alla squadra di Barbieri. Le biancorosse hanno limitato al massimo gli errori, contenuto molto bene le attaccanti avversarie e, sul fronte opposto, attaccato con profitto. Ottima la regia di Monza ad alimentare una Cvetnic devastante (13 punti) e Zanette che con 15 punti si riprende il ruolo di top scorer dopo l’assenza di Bologna. Barbieri ha più volte cambiato il quintetto della CDA senza però mai incidere, con la sola Hardeman a segno con un po’ di continuità (14).

«Siamo stati bravi anche se in alcuni frangenti abbiamo concesso qualcosa di troppo a Talmassons – spiega al termine del match Amadio – Complimenti anche a loro perché ci hanno costretto a una sfida tiratissima. Dobbiamo vivere gara dopo gara, siamo molto orgogliosi per il lavoro che stiamo facendo in palestra e adesso pensiamo già alla prossima partita. Ogni anno cambiano le squadre, le situazioni, siamo comunque contenti di quello che abbiamo fatto oggi quindi adesso pensiamo a Brescia».