La Futura passa a Soverato: rimonta e vittoria al tie-break

Vittoria sofferta e due punti in tasca per la Futura Volley Giovani che passa dopo cinque set e dopo 2 ore e 6′ di gioco sul campo di Soverato: 2-3 il finale in Calabria per le biancorosse che restano al secondo posto del girone A alle spalle di Perugia con due lunghezze di distacco.

A decidere il risultato del PalaScoppa è quindi il tie-break nel quale Busto Arsizio domina la scena (8-15) a differenza del resto del match nel quale le padrone di casa hanno messo paura alla squadra di Amadio. Le Cocche sono addirittura andate sotto 2-0 nel conto dei set: il primo a senso unico per Soverato (25-20), il secondo più combattuto ma con la Futura che rimonta dal -9 ma non riesce a completare la rimonta (25-23).

Con l’acqua alla gola le biancorosse rischiano anche nel terzo (15-12 Soverato) ma nel finale del set riescono a risorgere e a sorpassare sul filo di lana con i punti di Conceicao e Cvetnic (24-26). Girata l’inerzia Busto mette le mani sul quarto parziale con un più netto 19-25 e completa l’opera nel tie-break migliorando le situazioni di muro-difesa e limitando le attaccanti di casa.

Importante l’ingresso di Furlan mentre Cvetnic è di nuovo la migliore in campo grazie ai 24 punti messi a terra con un ottimo 47% offensivo. Molto bene in difesa invece Ilaria Bonvicini, costante e precisa per tutta la partita. Tra le calabresi la più incisiva è l’americana Okenwa, top scorer dell’incontro con 28 punti.

Ora per le Cocche non c’è tempo da perdere: dopo il volo di ritorno dalla Calabria la squadra deve tornare in palestra per preparare il match infrasettimanale di mercoledì 22. Si gioca al PalaBorsani di Castellanza dove è attesa Messina, terza forza del girone.

Volley Soverato – Futura Volley Giovani 2-3

(25-20; 25-23; 24-26; 19-25;8-15). FVG Busto A.: Monza 4, Zanette 15, Tonello 1, Rebora 12, Cvetnic 24, Conceicao 12, Bonvicini (L), Bosso 2, Del Core, Furlan 10, Bresciani .ne. Osana, Pomili (L2), Citterio. All. Amadio.

Note Futura –Battuta: errate 17, ace 10. Ricezione: 49 % positiva, 21% perfetta, 4 errori. Attacco: 35% positività, 14 errori, 9 murati 9. Muri: 13.

A2 – GIRONE A

CLASSIFICA (dopo 8 giornate): Perugia 22; FVG BUSTO A. 20; Messina 18; Talmassons 17; Brescia 15; Albese 12; Bologna 8; Soverato 7; Padova 1; Pescara 0.