La giornalista di Busto Anna Prandoni vince il premio de l’Academie Internationale de la Gastronomie

La giornalista bustocca Anna Prandoni ha vinto il Prix Multimedia 2023 dell’Academie Internationale de la Gastronomie. Il premio è stato consegnato ieri all’Hotel Principe di Savoia di Milano dal presidente dell’Accademia Italiana della Cucina Paolo Petroni.

Prandoni è stata premiata “Per il suo instancabile lavoro giornalistico di approfondimento e divulgazione dei temi dell’enogastronomia sfruttando i nuovi media e organizzando eventi culturali in grado di valorizzare la cucina nazionale in Italia e all’estero come espressione di cultura e di civiltà”.

La giornalista e scrittrice residente a Busto Arsizio coordina dal 2020 Gastronomika, la testata sulla cultura e l’industria del cibo e del vino del quotidiano Linkiesta, e ha ideato il Festival di Gastronomika, primo think tank del mondo dell’enogastronomia, la cui seconda edizione dal tema “Il valore del tempo” si è tenuta il 21 e 22 Maggio 2023, al Teatro Franco Parenti di Milano.

CHI È ANNA PRANDONI

Anna Prandoni è una scrittrice e giornalista italiana nata a Busto Arsizio il 20 ottobre 1975. Ha una lunga carriera nel campo della divulgazione enogastronomica. Tra i suoi ruoli più noti, ha diretto La Cucina Italiana e ha ricoperto il ruolo di direttore dell’Accademia Gualtiero Marchesi di Milano.

Dal 2015, Prandoni è stata digital strategist per l’Accademia Gualtiero Marchesi, dove è anche docente dei corsi di scrittura per il food e di social network per ristoratori. Nel 2016, è diventata membro del consiglio consultivo dell’Accademia del Panino Italiano e Direttore responsabile di Panino Italiano.

Prandoni ha guidato nell’edizioni 2015-2016 la sezione ‘cibo’ del Festival di giornalismo digitale Glocal e l’osservatorio permanente sulla comunicazione del cibo Tavola Spigolosa. Ha anche creato Forketters, un progetto di social dining che porta il cibo fuori da Instagram.

Prandoni è anche autrice di numerosi libri, molti dei quali riguardano la cucina e l’enogastronomia.