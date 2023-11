La Itelyum ospita i ciprioti del Keravnos con la spinta dei giovani tifosi

Messi in tasca due punti in campionato contro Sassari, la Varese di coppa (quindi in versione Itelyum) torna a calcare il parquet di Masnago per disputare il quarto turno di Fiba Europe Cup. Mercoledì 8 alle 20,30 i biancorossi ospitano il fanalino di coda del girone I, il Keravnos, e l’obiettivo è chiaramente di vincere e avvicinarsi alla qualificazione.

La squadra di Bialaszewski ha già battuto i campioni nazionali di Cipro nella gara d’esordio del girone, anche in maniera netta (80-95) e il pronostico è tutto dalla loro parte. A condizione – ma questo vale per tutte le partite – di trascorrere 40′ in campo senza far calare la concentrazione. Per evitare momenti di crollo come è accaduto giovedì scorso con Tbilisi ma anche domenica con il Banco Sardegna. A proposito di Sassari, ieri la squadra di Bucchi ha vinto di 10 in Germania sul campo di Ludwigsburg che in Bundesliga è più in alto di Gottingen.

Il Keravnos presenta un drappello di onesti giocatori americani, alcuni anche con qualche buona qualità, ma nel complesso è un paio di gradini al di sotto di Varese tanto che nelle prime tre gare ha raccolto altrettante sconfitte. Moretti e compagni con un successo arriverebbero davvero a un passo dalla qualificazione al turno successivo per la quale, probabilmente, basterebbe una sconfitta contenuta a Tbilisi: oggi i georgiani ospitano il Gottingen e anche da quel confronto si capirà meglio la fisionomia del girone.

Di certo Varese non giocherà nel “deserto”: come avvenuto per i due incontri precedenti, alla partita saranno presenti centinaia di giovani delle scuole superiori coinvolti dalla Varese School Cup, il torneo tra istituti organizzato da “Il basket siamo noi”. Un serbatoio di tifosi, molti dei quali coinvolti per la prima volta sugli spalti della Itelyum Arena, che non farà mancare il proprio sostegno ai giocatori.

La società nel complesso si attende un’affluenza simile a quella delle prime due partite (quindi intorno ai 1.500 spettatori) che andrà ripagata in campo con una prestazione vincente. Nessun problema di formazione per Bialaszewski che ha già ritrovato Ulaneo in campionato e che avrà regolarmente sul parquet anche Cauley-Stein: l’espulsione per doppio fallo tecnico rimediata con il TSU Tbilisi non causa la squalifica per il turno successivo. Non ci sarà solo Elisee Assui, impegnato nel recupero di B Interregionale che il Campus (vincente nel recente derby contro Gallarate) disputerà in via Pirandello contro Casale Monferrato.

