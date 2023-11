La legnanese Laura Fusaro presenta a Milano il libro “Al principio ci fu Pio Rame”

Ogni anno Bookcity stimola i lettori a partecipare ai vari eventi che la manifestazione propone. Quest’anno viene proposto un appuntamento da non perdere, la legnanese Laura Fusaro venerdì 17 Novembre alle ore 17.30 al Piccolo teatro Grassi, presenterà “Al principio ci fu Pio Rame”. Il libro racconta gli inizi di una straordinaria vocazione per il teatro della famiglia Rame iniziata 170 anni fa. In questo contesto Franca Rame è stata fondamentale nel percorso formativo di Dario Fo, lui stesso ha dichiarato che recitare con Franca è stata l’occasione per apprendere l’arte della scena.

Alla presentazione del libro sarà presente Mattea Fo della Fondazione Rame.